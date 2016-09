Hombre que mató a Jhon Lennon revela por qué lo hizo

Mark David Chapman reveló nuevos detalles del día en que acabó con la vida del integrante de The Beatles. “Él (John Lennon) salió de su casa y esto es una parte que realmente lamento que haya sucedido”. Se tomó su tiempo para hacerlo, y me preguntó si quería algo más. Mark David Chapman es el nombre de causante de la muerte en 1980 de Lennon, y según el medio The Telegraph, el crimen fue cometido, por motivos psicológicos, pues Chapman confesó tener mente psicópata y mató al músico “para ser alguien”. “Su esposa había salido con él, y lo esperaba en la limosina, y pensé en lo amable que él (Lennon) había sido con una persona que no conocía”, dijo Chapman. “Firmó el álbum y me lo devolvió, luego entró a la limusina”, indicó el recluso. Chapman solicitó el autógrafo a Lennon cerca de las dos de la tarde y, luego de aguardar todo el día, siempre leyendo El guardián entre el centeno, abrió fuego contra el músico pasadas las diez de la noche, cuando este regresaba a su casa. Cuando Lennon regresó su casa y pasó por el lado de Chapman, este sacó un arma y disparó varias veces en la espalda. Además confesó por qué asesinó a una de las estrellas musicales más grandes del momento: “Esa es una verdadera mente sociópata: hacia el final, yo diría que la última hora o así, me hable a mí mismo”. Hice una oración pidiendo que por favor me ayudara a cambiar esto. Negaron pedido. La comisión rechazó su solicitud alegando que el crimen fue premeditado con el afán de querer ser famoso. “No podía hacerlo. Estaba obsesionado con una cosa y que lo estaba haciendo para que yo pudiera ser alguien”, dijo el homicida, quien cumple cadena perpetua. Diario de Cuyo se reserva el derecho de no publicar comentarios que se consideren inapropiados u ofensivos.