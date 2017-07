Hispano casado con ciudadana estadounidense se enfrenta a la deportacion

NEW FAIRFIELD – Un inmigrante guatemalteco que está casado con una ciudadana estadounidense y tiene dos hijos nacidos en los Estados Unidos se enfrenta a la deportación el próximo mes, a pesar de años de esfuerzos por obtener un estatus legal.

Joel Colindrés, de 33 años, llegó a Estados Unidos sin documentación legal en 2004 y se casó con su esposa, Samantha, en 2010. Tienen un hijo de 6 años, Preston, y su hija de 2 años, Lila.

Colindrés dijo que una confusión con el papeleo le llevó a perder una cita en la Corte hace más de una década, lo que finalmente resultó en una orden para su deportación, lo que a su vez creó una barrera para obtener su estatus legal.

Colindrés indicó que se enteró el jueves pasado de que su solicitud de permanecer en el país fue negada por la U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Las autoridades de inmigración le ordenaron comprar un boleto de ida a Guatemala, con salida el 17 de agosto.

En un caso reciente, una mujer guatemalteca de Norwalk se refugió en una iglesia de New Haven el jueves pasado para evitar la deportación.

Joel Colindrés dijo que su vida en Guatemala era peligrosa, ya que fue detenido a punta de pistola varias veces y asaltado cuando era un adolescente.

Buscando una vida mejor, cruzó la frontera con Texas en 2004 y eventualmente se dirigió al área de Nueva York.

Es carpintero y no tiene antecedentes penales, según su familia y su abogado.

Colindrés dijo que probablemente sería blanco de la delincuencia si regresa a Guatemala porque está casado con una mujer estadounidense y sería percibido como alguien con dinero.

Samantha Colindrés, de 35 años, que creció en Brookfield, detalló la experiencia de la familia en Facebook, aunque dijo que normalmente es una persona privada.

“Siento que no tengo nada que perder y, en este punto, tengo todo que ganar. Voy a luchar por él, es un buen hombre”, agregó Samantha.

Agregó que en los 13 años que han estado juntos nunca vió a su esposo llorar más fuerte que el jueves pasado cuando supo que tendría que irse.

Joel Colindrés comenzó su viaje a los Estados Unidos con otras ocho personas. Le llevó cerca de 16 días llegar a la frontera estadounidense, viajando principalmente en automóvil.

Cuando llegó a Texas, Colindrés fue separado de sus compañeros, algunos de los cuales fueron detenidos por el ICE. Él fue a una comisaría cercana voluntariamente y ICE fue notificado.

Después de varias horas Colindrés fue permitido entrar al país provisionalmente y puesto en libertad. Tomó un autobús a Nueva York, donde vivía su hermano.

Pero después de perder una cita en Texas, una orden de deportación fue emitida en su contra.

Colindrés señaló que nunca recibió la notificación de la audiencia porque las autoridades federales usaron una dirección incorrecta y una ortografía incorrecta de su nombre.

Después de que él y Samantha se casaron, fueron a un abogado para comenzar el proceso para obtener su ciudadanía. Fue entonces cuando se enteraron de la orden de deportación.

El abogado presentó una solicitud para que la orden sea retirada, pero fue denegada, al igual que una apelación.

El año pasado, los abogados de inmigración Lorenzo y Anita Delgado se hicieron cargo de su caso. Los abogados presentaron una solicitud de suspensión, la cual fue aprobada, pero expiró el 1o de junio.

Los abogados pidieron una renovación de la estancia, pero la pareja fue notificada de que la solicitud había sido denegada cuando se reunieron el jueves con funcionarios del ICE en Hartford.

Las autoridades adjuntaron un brazalete de monitorización al tobillo de Joel y le dijeron que debía regresar la próxima semana para mostrar que tenía un boleto de ida para regresar a Guatemala, expresó la familia.

Sus abogados presentaron otra moción el viernes pasado para que la orden de deportación desapareciera.

“Es inhumano lo que está pasando, y sé que no es un caso aislado”, finalizó el abogado Lorenzo Delgado.