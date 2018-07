Hispana dona su tiempo para brindar servicio comunitario a necesitados

Sin importar su etnia, Francis Núñez brinda asistencia gratuita a las personas que llegan a buscar ayuda en servicios esenciales y de desarrollo que las personas de bajos recursos en otro lugar no pueden pagar

NORWALK.- Desde una pequeña oficina en el South Norwalk Community Center (SONOCC), en 98 South Main Street, la hispana Francis Núñez dona su tiempo para ayudar gratuitamente a las personas de bajos recursos que buscan asistencia en los servicios esenciales y de desarrollo que en otro lugar no pueden pagar.

En entrevista a EL SOL News, Núñez, de 60 años, nacida en Puerto Rico, manifestó que los servicios de asistencia que brinda son la búsqueda de clases de inglés, clases de inmigración, computación, General Educational Development (GED), clases de yoga, pintura, guitarra, piano, asistencia en búsqueda de apartamentos e inscripción a los campamentos de verano.

Asimismo, brinda asistencia a las personas para enviar las solicitudes de residencia, a hacer los papeles de la ciudadanía, petición de un familiar, Seguro Social, traducciones de documentos en inglés y español, a hacer citas de inmigración, solicitud de pasaportes, ayuda si un patrón no le ha pagado a un trabajador, ayuda a las madres en la búsqueda de centros de cuidado de niños, programas de after school, a programar citas médicas, entre otros servicios.

“Si hay algo que no pueda hacer yo lo investigo para brindar la mejor ayuda posible. A veces acompaño a las personas a hacer sus trámites porque mucha gente no sabe inglés. Aunque las personas hablen inglés a veces no entienden los documentos de solicitud u otros papeles por lo que siempre es importante brindarles ayuda”, declaró Núñez a este semanario.

De acuerdo con Núñez, a veces colabora con la limpieza de los salones del South Norwalk Community Center, con el fin de que el centro se vea limpio y sea agradable para los visitantes.

A las personas que llegan a solicitar ayuda, Núñez les informa qué programas hay afuera para asistirlos, les explica las cosas que están cambiando en inmigración y les brinda otros servicios a las personas.

La hispana también busca donaciones para las fiestas de Thanskgiving y Navidad, con el fin de que las personas más necesitadas puedan disfrutar en familia.

“Atiendo a toda la comunidad sin importar su etnia, ya sea hispanos, haitianos, hindúes, entre otros, ya que la necesidad de las personas es grande en Norwalk y en otras ciudades. Me gusta ayudar a la gente y me satisface hacerlo de corazón, es una lindo labor. Dios me ayuda, cuando uno hace el bien Dios le ayuda”, agregó la hispana, quien es asistente de administración.

Muchos que llegan al South Norwalk Community Center recomiendan a las personas que necesitan asistencia que visiten a Núñez y aunque son decenas que llegan a verla semanalmente, desea ayudar a más personas necesitadas del área.

Sólo en una mañana, la hispana reveló que atendió a siete personas que llegaron al centro en busca de ayuda.

La hispana informó que cada mes atiende entre 200 y 300 personas y durante los cinco años y tres meses que ha venido haciendo esta labor comunitaria, desde marzo de 2013, ha atendido aproximadamente más de 16 mil personas.

Por ahora Núñez atiende a las personas que llegan a buscar ayuda, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

“Vi la necesidad de muchas personas cuando vine al centro en 2013 y eso me motivó a brindarles asistencia gratuita para que reciban los servicios esenciales y puedan cubran sus necesidades”, agregó la hispana.

“Llevo un control de todas las visitas que recibo para hacer un mejor trabajo, ayudar mejor a las personas y que no se me escape nada. Tengo una lista donde coloco el nombre, la hora y el servicio que solicitan, con la firma de ellos, con el fin de que la ayuda que brindo sea cien por ciento efectiva para la persona que viene al centro”, comentó Núñez a este semanario.

“Tengo 5 años de hacer esta labor, trabajó de cuatro a cinco horas al día y lo hago con mucho cariño y amor para ayudar a las personas porque la necesidad es grande”, reiteró la hispana.

Núñez lamentó que este año el South Norwalk Community Center no pudo llevar a cabo su campamento de verano, ya que la Ciudad no autorizó el proyecto, posiblemente por la construcción que se está llevando a cabo en la parte de atrás del edificio.

Para solicitar asistencia gratuita para los tramites de los servicios esenciales y de desarrollo, pueden llamar al 203-604-0765 o enviar un correo electrónico a francisnunez0303@hotmail.com.