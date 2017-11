Graves recortes de Medicaid incluidos en presupuesto estatal aprobado

Más de 120 millones de dólares fueron cortados del programa estatal, lo que impacta a más de 77 mil 500 padres, personas mayores y discapacitados de bajos ingresos

HARTFORD.- La aprobación de este presupuesto estatal significa que muchos padres, personas mayores y discapacitados pierden la cobertura médica o los beneficios críticos para pagar su seguro de salud, manifestaron un grupo de defensores refiriéndose al nuevo presupuesto estatal, recientemente aprobado por el gobernador Dannel Malloy.

“Es probable que los afectados no puedan pagar la cobertura del intercambio de salud del Estado. Las personas de edad avanzada se sienten particularmente perjudicadas al perder la asistencia que Medicaid ofrece para pagar las primas de la Parte B y, para algunos, los copagos y los deducibles. Esta asistencia puede representar cientos de dólares por mes en costos adicionales que las personas de bajos ingresos no pueden cubrir”, señalaron los defensores.

Además, la legislatura indicó que el Departamento de Servicios Sociales de Connecticut debería encontrar ahorros por valor de 3 millones de dólares en el año fiscal 2017-2018 y 12 millones en el año fiscal 2018-2019 a través de la imposición de costos compartidos a los padres de bajos ingresos en Medicaid.

“Esperamos que Departamento de Servicios Sociales pueda lograr estos ahorros a través de otra medida que no afecte a las familias que no tienen los medios para absorber estos costos adicionales”, expresaron los defensores.

Agregaron que es esencial que los líderes electos, los que toman las decisiones y el público en general entiendan y respondan por los daños que estos recortes en el seguro de salud causarán a los residentes de Connecticut y sus familias.

Se conoció que algunos sectores han sugerido que estos recortes son aceptables porque reducen los niveles de elegibilidad al mínimo requerido por la ley federal, y es el estándar utilizado por la mayoría de los estados.

Dichos reclamos ignoran el costo de vida mucho más alto en Connecticut, y los desafíos significativos que las personas enfrentarán para poder pagar el costo adicional de las primas y los copagos para adquirir un seguro de salud.

¿Quién será el impactado?

Pam Hunt es una trabajadora de atención domiciliaria que está dispuesta a perder su cobertura HUSKY A.

“Soy una madre soltera. Mi hijo fue diagnosticado con Trisomy-13 en el momento del nacimiento y tiene discapacidades de desarrollo, lo que requiere una gran atención diaria. Es esencial para mí tener una salud óptima para cuidarlo. En 2016, me diagnosticaron cáncer de mama y, a través de HUSKY A, recibí la atención que necesitaba para sobrevivir a esta enfermedad, y continuar cuidando a mi hijo. Con estos recortes a Medicaid, perderé mi cobertura, amenazando mi propia salud, y la de mi hijo”, lamentó Hunt.

Trisomy-13 es un trastorno genético en el cual una persona tiene 3 copias de material genético del cromosoma 13, en lugar de las 2 copias normales. En raras ocasiones, el material extra puede estar adherido a otro cromosoma (translocación).

Por su parte, Rachel Murray, es una nueva madre y reciente estudiante graduada.

“Tener un seguro HUSKY A es fundamental y absolutamente necesario para mantener un estilo de vida saludable para mí y para mi hija. No me puedo permitir comprar un seguro en el intercambio de seguro ahora y calificar para usar este seguro esencial es crucial para nosotras dos en este momento de nuestras vidas”, expresó Murray.

Elaine Kolb, una activista que lucha por los derechos de los discapacitados, de 68 años, y que padece de una permeable lesión en la columna vertebral declaró que “dependemos de la cobertura a través del Programa de Ahorro de Medicare (un programa del seguro médico). Con estos recortes a Medicaid, perderé el acceso esencial a la cobertura de atención médica, poniendo en riesgo mi vida y solvencia financiera frente a cualquier tipo de tratamiento médico necesario. Estos cortes son inhumanos y trágicos”.

Jessica Offir, quien tiene un ingreso anual de 13 mil dólares, señaló que “tengo varias enfermedades crónicas graves que requieren tratamientos extensos, que salvan vidas y son muy costosas, y actualmente estoy inscrita en el programa de Beneficiarios Calificados de Medicare (QMB) que cubre estos costos. Con los recortes que acaban de aprobar, perderé esta cobertura y me enfrentaré a costos de atención médica exorbitantes, como el coseguro de 15 mil dólares por solo uno de los medicamentos”.

“Finalmente, Connecticut ha sido un líder reconocido a nivel nacional en la provisión de un programa de Medicaid de alta calidad, asequible y accesible para sus consumidores. Estos recortes violan nuestros valores fundamentales como estado y socavan uno de nuestros programas de beneficios sociales más preciados para nuestras familias y comunidades. Podemos, y necesitamos hacerlo mejor”, finalizaron los defensores.