Gobernador prohíbe preguntar sobre el estatus migratorio

NUEVA YORK (EFE).- El gobernador Andrew Cuomo firmó esta semana una orden ejecutiva que prohíbe que empleados de las agencias gubernamentales del Estado pregunten el estatus migratorio de un individuo, así como divulgar esa información.

La orden ejecutiva especifica que sólo puede preguntarse en caso que sea requerido por la ley o que la información sea necesaria para determinar la ayuda que se brindará al individuo.

Señala el documento que más del 20 por ciento de la población de Nueva York son inmigrantes, que son una parte “esencial del tejido económico del Estado”.

Destaca asimismo que más del 29 por ciento de los dueños de negocios nacieron en el extranjero, que son negocios que generan millones de dólares y que el poder adquisitivo en conjunto de las comunidades inmigrantes sobrepasa los 165 mil millones de dólares.

La orden ejecutiva prohíbe igualmente a los agentes del orden preguntar sobre el estatus migratorio a menos que se investigue una actividad criminal.

“Nueva York se convirtió en el Empire State (Estado Imperio) debido a las contribuciones de los inmigrantes de todo el mundo y no permitiremos que políticas de miedo e intimidación nos dividan”, indicó el Gobernador.

La New York Immigration Coalition (NYIC) aplaudió la acción de Cuomo y asegura que es una “contundente declaración de que los inmigrantes no son los enemigos”.

“El Gobernador entiende que no hará que Nueva York sea más seguro si la gente evita acudir a las agencias del orden o las agencias del Estado por miedo a la deportación”, indicó Steven Choi, director ejecutivo de la organización.

Sheriff rechaza la orden

Por su parte, el Sheriff del condado de Erie, Timothy Howard, pidió a sus agentes que ignoren la orden del gobernador Cuomo que instruye a la policía del Estado y otras autoridades a no preguntar a las personas sobre su estatus migratorio.

Howard pidió a sus oficiales que continúen informando sobre cualquier incidente relacionados con los inmigrantes indocumentados, en consonancia con la política existente del Departamento y de la ley federal.

El sheriff señaló que “nuestros oficiales han jurado defender la ley. Como sheriff, parte de mi trabajo es hacer cumplir nuestra Constitución y la ley, independientemente de lo puntos políticos que políticos están buscando anotar”.

Alphonso David, consejero del gobernador Cuomo le respondió a Howard que la orden de la máxima autoridad del Estado no aplica a jurisdicciones locales.

“Nueva York está señalando el camino a seguir en la protección de las familias y las comunidades inmigrantes de todo nuestro Estado. Si el Sheriff se hubiera tomado la molestia de leer la orden ejecutiva, sabría que su orden se aplica a las agencias estatales y las autoridades, no las jurisdicciones locales”.