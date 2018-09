Fondos para ayudar a víctimas de agresión sexual y violencia doméstica

WHITE PLAINS.- El gobernador Andrew Cuomo anunció 5 millones de dólares en fondos a través de la Office of Victim Services del Estado que permitirá a la State University of New York (SUNY) suministrar y distribuir 225 mil bolsas con artículos de ayuda a las víctimas de violencia sexual y agresión sexual que buscan ayuda en hospitales, refugios y centros de crisis en todo el Estado.

Los fondos continuarán y ampliarán el programa SUNY’S Got Your Back, que ha proporcionado aproximadamente 25 mil bolsas a las víctimas en todo el estado en los últimos tres años, cada una con artículos de cuidado personal esenciales e información vital sobre los servicios disponibles para ellos.

“Esta asociación única ha brindado apoyo a decenas de miles de víctimas a la vez que ha difundido la conciencia de la agresión sexual y la violencia doméstica en los campus de SUNY en todo el Estado”, manifestó Cuomo.

“Con inversiones adicionales para reforzar esta iniciativa, podemos continuar ayudando a los sobrevivientes mientras trabajamos para poner fin al ciclo de agresión sexual y violencia que afecta a tantos neoyorquinos”, agregó el funcionario.

Por su parte, la vicegobernadora Kathy Hochul, expresó que “estas bolsas con artículos brindan a los sobrevivientes un pequeño grado de comodidad inmediata durante un momento increíblemente estresante. Más importante aún, estas bolsas contienen la información que las víctimas pueden usar para encontrar servicios de apoyo, seguridad y alcance que pueden ayudarlos con la recuperación a corto y largo plazo”.

La Office of Victim Services está proporcionando fondos a SUNY en un plazo de tres años a partir del dinero, recibido a través de la federal Victims of Crime Act. Los fondos permitirán a la SUNY comprar suministros para las valijas y coordinar voluntarios en todo el Estado para reunirlos, incluidos profesores, personal y estudiantes en cada uno de sus 64 campus.

La Office of Victim Services también trabajará con la SUNY para forjar alianzas con organizaciones que asisten a las poblaciones desatendidas, incluida la comunidad LGBTQ, personas con discapacidades y personas sin hogar, para que participen en el programa con el objetivo de crear conciencia sobre los recursos disponibles para todos víctimas.

Se conoció que la SUNY también usará los fondos para desarrollar una base de datos de distribución que ayudará a dirigir las bolsas a los programas de crisis, albergues contra la violencia doméstica y hospitales, y recolectará información no personal identificable, como sexo, edad, raza y etnia, para rastrear quién está recibiendo las bolsas e identifica dónde las víctimas están desatendidas.

Esta asociación se basará en el éxito de la ley Enough is Enough de Nueva York, defendida por el gobernador Cuomo en 2015 y la ley más fuerte de la nación para combatir el asalto sexual en los campus universitarios.

A principios de este año, el gobernador Cuomo firmó una legislación que extendió el período de retención del kit de recolección de evidencia de delitos sexuales en los hospitales de 30 días a 20 años, brindando a las víctimas el tiempo y espacio para sanar antes de decidir ponerse en contacto con las autoridades.

Cada bolsa contiene productos de higiene esenciales para ayudar a las víctimas a cuidarse como jabón, cepillo de dientes y pasta de dientes, un peine y un desodorante, un bolígrafo, un bloc de notas, una pelota antiestrés y un mensaje de afirmación de un voluntario.

Fundamentalmente, las valijas también contienen información sobre los servicios de apoyo disponibles y los materiales educativos destinados a alertar a las víctimas de sus derechos conforme a la ley estatal.

Al alistar la ayuda de los estudiantes para armar las bolsas, el programa también ayudará a crear conciencia en los campus de la SUNY de los problemas de agresión sexual y violencia doméstica, finalizaron las autoridades.