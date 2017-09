Fiscales presentan una demanda para proteger a dreamers y preservar el DACA

NUEVA YORK.- El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, encabezó una coalición de 16 fiscales generales que presentó una demanda para proteger a los recipientes de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA).

La demanda, que fue presentada En Nueva York, en el U.S. District Court for the Eastern District of New York, detalla cómo la administración del presidente Donald Trump, a criterio de los fiscales, ha violado la cláusula de Equal Protection de la Constitución, discriminando a los mexicanos, que representan el 78 por ciento de los beneficiarios de DACA, además de violar los derechos del debido proceso y perjudicando a las personas, instituciones y economías de los Estados.

“La inmigración es la fuente de vida del estado de Nueva York. La decisión de la administración Trump de poner fin a DACA es cruel, inhumana y devastadora para los 42 mil neoyorquinos que han podido salir de las sombras y vivir una vida plena como resultado del programa”, declaró Schneiderman.

“Estos soñadores juegan por las reglas. Trabajan duro y pagan impuestos. Estados Unidos es el único hogar que han conocido y merecen quedarse aquí y seguir contribuyendo a nuestra gran nación”, agregó el funcionario.

“Es por eso que estamos llevando a la Administración de Trump a los tribunales para proteger a los soñadores y a los empleadores de Nueva York que dependen de ellos. Está claro que la derogación de DACA causaría un gran daño económico a Nueva York y que está impulsada por el sesgo personal anti-mexicano del presidente Trump. Los fiscales generales de los estados no han dudado en actuar para proteger a aquellos a quienes servimos y estoy comprometido a seguir usando todas las herramientas legales y constitucionales para proteger a los neoyorquinos”, señaló Schneiderman.

La demanda está encabezada por el fiscal Schneiderman de Nueva York, y por los fiscales generales Maura Healey (Massachusetts), Bob Ferguson (Washington),

y presentada por un total de 16 fiscales de Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont y Virginia.

De acuerdo con los fiscales, Nueva York es el hogar de casi 42 mil recipientes de DACA. Hay aproximadamente 800 mil receptores de DACA en todo el país.

Según el Center for American Progress, el 97 por ciento de los beneficiarios de DACA están empleados o van a la escuela, pagan 140 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales en Nueva York, como ha detallado el Institute of Taxation and Economic Policy.

Rescatar a DACA costaría a la economía de Nueva York más de 38 mil millones de dólares en la próxima década, según un estudio del Cato Institute.

La demanda también incluye una serie de declaraciones de empresas, instituciones académicas, gobiernos locales, beneficiarios de DACA, y otros afectados por la decisión de la administración Trump de poner fin a DACA.