Firman ley que prohíbe a una persona a ser obligada a cambiar su orientación sexual

YONKERS.- Junto con los defensores, estudiantes y sobrevivientes, el ejecutivo de Westchester, George Latimer, firmó una ley que prohíbe la práctica de la terapia de conversión.

La terapia de conversión es la práctica de tratar de cambiar la orientación sexual de un individuo.

Esta medida fue presentada a la Junta de Legisladores directamente por Latimer y fue aprobada por unanimidad con una votación de 17-0.

Según la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) “la orientación hacia el mismo sexo no debe, y no debe, ser modificada”.

Además, la APA afirmó que “los esfuerzos para hacerlo representan un riesgo significativo de daño al someter a los individuos a formas de tratamiento que no ha sido validado científicamente y socava la autoestima”.

En una carta de la Sociedad de Psiquiatría de Westchester dirigida a Latimer, la sociedad escribió que “las consecuencias a largo plazo de la terapia de conversión incluyen un mayor riesgo de depresión, ideación suicida, abuso de sustancias, abstinencia social y autodesprecio. La Sociedad de Psiquiatría de Westchester le agradece por su liderazgo en este importante tema e insta a su aprobación y aprobación”.

Latimer expresó que “me enorgullece firmar esta medida como LGBTQ Spirit Day, destinada a concienciar sobre el nivel desproporcionado de hostigamiento que enfrentan los jóvenes LGBTQ. Esta práctica no es aceptable, no es legal y no es correcta. Nos aseguraremos de no aceptar eso aquí en el condado de Westchester”.

El cofundador de la campaña Born Perfect, Mathew Shurka, expresó que “estoy orgulloso de ver al condado de Westchester aprobar esta ley. Como alguien que pasó por este tratamiento durante cinco años, esto significa mucho. Soy una de las 700 mil personas en los Estados Unidos que han pasado por una terapia de conversión, y se estima que al menos 57 mil adolescentes pasarán por esto en los próximos cinco años. Este proyecto de ley ayuda a acercar ese número a cero”.

Por su parte, el presidente de la Junta Asesora LGBTQ del condado de Westchester, Christopher Oldi, precisó que “este es un gran día en Westchester. Es una acción real y simbólica poderosa para la comunidad LGBTQ de Westchester, que tienen un aliado en el gobierno del Condado de Westchester”.

El líder de la mayoría del Consejo Municipal de Yonkers y miembro de la Junta Asesora LGBTQ del condado de Westchester, Michael Sabatino:, precisó que “la práctica de la terapia de conversión es abominable, simple y sencilla. Agradezco al ejecutivo del condado Latimer por sus esfuerzos no solo para introducir esta medida, sino también para promulgarla. Los jóvenes LGBTQ necesitan saber que son escuchados en este Condado, y esta ley pone la aplicación detrás de ese sentimiento”.

La directora asociada de Programas de Diversidad Multicultural y coordinadora de LGBTQ en la Universidad de Pace, Rachel Simon apuntó que “la práctica de la terapia de conversión está en conflicto directo con la misión de inclusión y desarrollo personal promovida por los centros comunitarios de LGBTQA. Agradezco a las autoridades del Condado por esta ley como una muestra del trabajo que el condado de Westchester está haciendo para apoyar a los jóvenes LGBTQ”.