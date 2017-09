Fin de DACA provoca temor e incertidumbre para los ‘dreamers’ en Westchester

YONKERS.- A raíz del anuncio del presidente Donald Trump sobre la eliminación de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA), los dreamers del condado de Westchester ya han comenzado a sentir el impacto de dicha decisión.

DACA es programa que protege a los inmigrantes que fueron traídos de manera indocumentada a los Estados Unidos cuando eran niños.

“Hay muchos receptores de DACA que obviamente están confundidos por todo el proceso. Hay un montón de malentendidos, y mucha gente tiene miedo. Están asustados porque ya no se sienten protegidos”, declaró Nelson Madrid, un abogado de inmigración.

Establecida en 2012, DACA permitió a los inmigrantes indocumentados que ingresaron a los Estados Unidos cuando eran niños a vivir y trabajar legalmente en el país por un período renovable de dos años. Para solicitar el programa, los inmigrantes tenían que ser menores de 31 años antes del el 15 de junio de 2012, y haber vivido en los estados desde 2007.

“DACA no es un estatus legal, se limita a permitirles a los jóvenes la oportunidad de obtener una autorización de empleo. Los jóvenes también pueden ser elegibles para obtener un número de Seguro Social y una licencia para conducir bajo el programa”, explicó Madrid.

“Los dreamers no cometieron ningún delito, muchos ni sabían que no habían nacido en los Estados Unidos hasta que sus padres se lo dijeron. Un niño de 2 ó 4 años no puede tomar una decisión informada. Básicamente lo que se está haciendo es castigar a estas personas por los actos de sus padres”, lamentó Madrid.

Según datos del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, cerca de 800 mil beneficiarios han sido aprobados a través de DACA desde su creación hace cinco años.

“La mayoría de los beneficiarios de DACA llegaron a este país cuando tenían 6 años y para ellos este es su país”, declaró Carola Bracco, directora ejecutiva de Neighbors Link, con sede en Mount Kisco, que se enfoca en ayudar a los inmigrantes a integrarse en las comunidades de Westchester.

Bracco hizo referencia a un estudio nacional realizado en agosto, donde se encuestó a 3 mil 63 receptores de DACA y encontró que su edad promedio cuando llegaron a los Estados Unidos fue de 6 años y medio. La encuesta fue orquestada por Tom Wong, profesor de la Universidad de California en San Diego, junto con el Center for American Progress.

“Para muchos receptores de DACA Estados Unidos es su único país. Ciertamente no sienten identificados con su país natal y obviamente no se sienten bienvenidos en la tierra que los vio nacer”, agregó Bracco.

Jessica Young, abogada supervisora ​​de la Westchester Hispanic Coalition, que ha representado a 140 beneficiarios de DACA hasta la fecha, dijo que el programa abrió muchas oportunidades económicas para cientos de miles de beneficiarios. “El fin del programa DACA tendrá efectos devastadores en nuestros receptores de DACA y sus familias”, señaló Young.

Impacto en las empresas

y en la educación

Una multitud de ejecutivos de las compañías más grandes de la nación, desde Apple y Amazon hasta Google y Facebook – ya se han pronunciado contra la decisión de Trump de rescindir el programa.

“Algunos de los receptores de la DACA están trabajando en negocios y esas empresas han invertido en ellos para entrenarlos. Si usted tiene una empresa y tiene gente trabajando que puede rendir hasta que su DACA expire, es difícil para los trabajadores mantener su alto nivel de productividad mientras están viviendo en este limbo y no saben cuándo va a terminar”, precisó Bracco.

En sus comentarios sobre la rescisión del programa, el fiscal general Jeff Sessions dijo que “negó empleos a cientos de miles de estadounidenses permitiendo que esos mismos trabajos fueran a extranjeros indocumentados”.

Debido a que los estudiantes indocumentados no pueden trabajar o calificar para recibir ayuda financiera, DACA fue utilizado como una herramienta por muchos para ayudarles a asistir a la universidad.

Taslim Tavarez García, estudiante de la Pace University, es una de las estudiantes receptoras de DACA. Desde entonces se le ha concedido a ella y a su familia el estatus legal. La Acción Diferida le permitió ingresar a la universidad en los Estados Unidos. Ahora García espera asistir a la facultad de Derecho y convertirse en una abogada de inmigración para ayudar a quienes puedan enfrentar situaciones similares.

“Quiero ser conocida como alguien que fue capaz de crear un cambio para los inmigrantes, algo que está tan interconectado con mis antecedentes personales. Se trata realmente de ayudarlos a superar las barreras que les impiden convertirse en residentes legales o ciudadanos”, agregó Tavarez García.