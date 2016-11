Familias aprenden sobre Acción Diferida y cómo evitar estafas

STAMFORD.- Las organizaciones CRISOL-Acuarela Arte y Cultura y CT Students for a Dream (C4D), así como Neighbors Link Stamford (NLS) llevaron a cabo un foro informativo sobre la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la Acción Diferida para Responsabilidad de los Padres (DAPA).

En el foro, los asistentes aprendieron acerca del estatus actual e información de ambas medidas migratorias y cómo recibir ayuda para solicitar por primera vez o renovar la Acción Diferida.

De acuerdo con las expositoras de C4D, la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia o DACA, es una decisión migratoria del gobierno de Estados Unidos con el fin de beneficiar a ciertos inmigrantes no documentados que llegaron como niños a este país y que cuentan con cierto nivel educativo, en particular a los denominados dreamers.

Las expositores aclararon que la Acción Diferida no es una ley, ya que sólo el Congreso puede aprobar leyes.

La Acción Diferida frena las deportaciones y permite a algunos inmigrantes sin documentación legal quedarse en los Estados Unidos por algún tiempo.

Bajo la Acción Ejecutiva, el presidente de los Estados Unidos le pide a las agencias federales de inmigración priorizar el uso de los recursos. Los beneficiarios de esta medida migratoria reciben el permiso de trabajo y pueden solicitar un permiso para viajar fuera del país, se dio a conocer.

Las jóvenes expositoras de C4D enfatizaron que la Acción Diferida no es una Residencia Legal Permanente (Green Card) pero el inmigrante puede permanecer en los Estados Unidos sin ser deportado. El inmigrante protegido con esta medida migratoria puede solicitar un número de Seguridad Social y un permiso de trabajo, además de una licencia para conducir en el Estado donde reside actualmente.

Las personas pueden solicitar la Acción Diferida si entraron a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, si han vivido en el país desde el 15 de junio de 2007, haber nacido en o después del 16 de junio de 1981, ser menor de 31 años, cumplir con los requisitos educativos (estudiar en una escuela primaria o secundaria pública o privada, estar en un programa de alfabetización o entrenamiento o en un programa certificado de CED) y no haber sido condenados por un delito grave, delito menor significativo o tres o más delitos menores, explicaron las expositoras.

Acción Ejecutiva

La abogada de inmigración, Adriana Podesta, manifestó que unos 4.4 millones de inmigrantes serían beneficiados si se aprueba la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Estadounidenses y Residentes Permanentes Legales (DAPA) y unos 290 mil si se expandiera la DACA, bajo la Acción Ejecutiva del presidente Barack Obama, que fue anunciada en noviembre de 2014, sin embargo, aún no ha sido aprobada y se encuentra en litigio.

En caso de que la expansión de la DACA sea aprobada en el futuro, los inmigrantes elegibles serían aquellos que vinieron a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, haber vivido en el país desde el 1º de junio de 2010, no tener estatus legal desde el 15 de junio de 2012, cumplir con los requisitos educativos y no haber sido condenado por un delito grave, delito menor significativo o tres o más delitos menores, expuso la abogada.

Podesta indicó que para ser elegible para la DAPA, en caso de que sea aprobada, el inmigrante debe continuamente haber residido en los Estados Unidos antes del 1º de enero de 2010, ser padres de un ciudadano o residente legal, haber estado físicamente en los Estados Unidos el 20 de noviembre de 2014, tener un hijo que haya nacido antes del 20 de noviembre de 2014 y tener buena conducta moral.

Con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en una votación que concluyó 4-4, tanto la expansión de la DACA y la DAPA no serán aplicadas en este momento y el caso regresará a los tribunales inferiores, explicó la profesional.

Pese a que la DAPA y la expansión de la DACA no han sido aprobadas, Podesta recomendó a los jóvenes inmigrantes estar preparados por si en un futuro ambas medidas migratorias entran en vigencia en los Estados Unidos.

“Es aconsejable juntar toda la evidencia, completar los formularios I-821D, I-765W y G-1145, juntar 465 dólares para el pago por el trámite en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y enviar la solicitud a la agencia”.

Entre los documentos que se podrían necesitar para comenzar la solicitud de la expansión de la DACA y el DAPA se encuentran pasaporte, ID consular, certificado de nacimiento, una identificación con fotografía, probar que vino a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años, documentos que prueben que no tiene estatus migratorio, que permaneció en el país el 15 de junio de 2012, que ha vivido continuamente en los Estados Unidos desde el 15 de junio de3 2007 y probar que está estudiando.

Para renovar la DACA actual, la abogada recomendó hacerlo de 150 a 120 días antes de la fecha de vencimiento.

CONSEJOS PARA EVITAR ESTAFAS

• Confirme si las nuevas acciones de inmigración del Presidente han entrado en vigor y se están implementado antes de tomar las medidas necesarias para presentar una solicitud al USCIS.

• Nunca pague una cuota para acelerar una solicitud. Los inmigrantes no pueden acelerar su solicitud por dinero.

• Nadie puede garantizar que será aprobado para beneficios específicos. Si alguien presenta una garantía de este tipo, es signo de fraude.

• Sólo los abogados o servidores acreditados por la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) pueden dar consejos sobre qué formularios se deben presentar para solicitar un nuevo programa. Ningún notario está autorizado para hacerlo.

• Sólo el inmigrante, un abogado o un representante acreditado por la BIA pueden representarlo ante el USCIS y solicitar información sobre el estado de su solicitud.

• Recuerde que antes de firmar cualquier formulario de inmigración, el inmigrante debe entender y estar de acuerdo con lo escrito.

• Si un formulario no está escrito en su idioma, y hay palabras o ideas que no comprenda no lo firme. Cualquier documento que firme y no es cierto y exacto puede ser considerado fraudulento por el USCIS, y esto podría provocarle repercusiones graves.