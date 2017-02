Falsos agentes de inmigración extorsionan a indocumentados exigiéndoles dinero

NUEVA YORK.- La Fiscalía General del estado de Nueva York emitió esta semana una alerta de fraude, advirtiendo a las comunidades inmigrantes que delincuentes se han estado haciendo por agentes del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) y amenazan a los indocumentados y a sus familiares con arrestarlos a menos que les den dinero en efectivo.

Las autoridades explicaron que los estafadores piden dinero a las personas sin documentación legal a cambio de no ser arrestados y evitar la deportación.

La Fiscalía General informó que ha recibido un número creciente de quejas acerca de este tipo de estafas que han sido reportadas después de las redadas de deportación del ICE que han tenido lugar durante los últimos días en el estado de Nueva York y en todo el país.

Eric Schneiderman, Fiscal General de Nueva York, manifestó los inmigrantes han reportado que recibieron varios informes de llamadas no solicitadas o consultas en persona de falsos funcionarios de inmigración.

Por ejemplo, un inmigrante que vive en Queens fue abordado por cuatro hombres vestidos como agentes del ICE. Los supuestos oficiales le dijeron al hombre que iba a ser detenido a menos que les diera todo su dinero.

Para reportar posibles fraudes u otros asuntos relacionados con los servicios de inmigración, pueden comunicarse con la Unidad de Fraude de Servicios de Inmigración de la Fiscalía General al 866-390-2992 o enviar un correo electrónico a Civil.Rights@ag.ny.gov.

De acuerdo con Schneiderman, la oficina del Fiscal General nunca les preguntará a las personas acerca de su estado de inmigración o compartirá información con las autoridades federales.

El funcionario también recordó a las comunidades de inmigrantes los recursos del estado de Nueva York disponibles para aquellos que buscan apoyo en inmigración y naturalización.

Administrada por los Catholic Charities Community Services, la línea telefónica de New Americans es un recurso multilingüe gratuito que brinda asistencia en vivo para recibir información y referencias de inmigración y naturalización, independientemente de su ciudadanía o estatus migratorio, agregó Schneiderman.

Todas las llamadas a la línea directa son confidenciales y anónimas. Pueden llamar al 1-800-566-7636 (gratis) en cualquier momento entre las 9:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, de lunes a viernes.

CONSEJOS

• Los agentes del Immigration and Customs Enforcement (ICE) nunca le pedirán dinero al inmigrante ni amenazarán con la detención o deportación si no los paga. Los agentes del ICE tampoco tienen la autoridad para entrar en su hogar sin una orden firmada por un juez.

• Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el ICE nunca solicitarán pagos por teléfono, por lo que los inmigrantes deben tener cuidado con los estafadores que piden información personal, exigen pago y amenazan con la deportación si usted no le complace.

• En muchos países latinoamericanos, un notario se refiere a alguien que tiene la autoridad para prestar servicios legales. En los Estados Unidos los notarios no son abogados y algunos de ellos suelen confiar en este malentendido para explotar a los inmigrantes. Cobran a los indocumentados cargos excesivos sin nunca presentar las solicitudes a las autoridades de inmigración o pueden inducir la deportación mediante la presentación de solicitudes de alivio para las cuales el inmigrante no es elegible o no solicitó.

• Las personas pueden declarar falsamente ser abogados o sugerir equivocadamente que son capaces de comparecer ante las agencias de inmigración o tribunal. Se aprovechan de los inmigrantes que, sin saberlo, pagarán honorarios exorbitantes por sus servicios.

• Las promesas fraudulentas para acelerar el proceso de inmigración. Este tipo de fraude se refiere a las personas que afirman que conocen a los empleados en las oficinas de inmigración que pueden acelerar el proceso de las solicitudes. En consecuencia, solicitan altas tarifas por este servicio especial, pero no lo proporcionan.

• Fraude de desinformación. Bajo este tipo de fraude, los estafadores proporcionarán información inexacta o falsa al inmigrante sobre su elegibilidad para un ajuste de estatus bajo una ley particular. En estos casos, el inmigrante generalmente no es consciente de que ha sido víctima de fraude hasta que reciba una carta de inelegibilidad de las autoridades de inmigración. El defraudador sabe que el inmigrante no tiene derecho al alivio o no es elegible, pero presentará la solicitud a las autoridades de inmigración de todos modos.

• Práctica no autorizada de la ley. Los estafadores no pueden ser licenciados para practicar la ley, pero se presentan como abogados o expertos en derecho de inmigración capaces de proporcionar asesoramiento y servicios jurídicos.

• Nunca firme solicitudes o documentos en blanco que no entienda.

• No haga pagos por teléfono o por correo electrónico.