Falleció a los 89 años el actor Roger Moore

El actor Roger Moore, el británico más conocido por interpretar a James Bond en los años 70 y 80, murió este martes 23 de mayo a la edad de 89 años, informa la revista US Weekly.

“Con el corazón roto debemos anunciar que nuestro amoroso padre, Sir Roger Moore, ha fallecido hoy en Suiza después de una breve pero valiente batalla contra el cáncer”, dijeron los hijos de Moore, Deborah, Geoffrey y Christian en un comunicado en Twitter . “El amor con el que estuvo rodeado en sus últimos días fue tan grande que no se puede cuantificar sólo con palabras”.

“Sabemos que nuestro amor y admiración serán magnificados en todo el mundo, por personas que lo conocieron por sus películas, sus programas de televisión y su apasionado trabajo con UNICEF, que consideró su mayor logro”, dice el comunicado .

Moore hizo su última aparición pública el pasado mes de noviembre en el escenario del Royal Festival Hall de Londres.

Además de protagonizar siete películas de Bond, como Live and Let Die y The Spy Who Loved Me, el actor y humanitario desempeñó papeles importantes en varios programas de televisión populares, como The Saint, Maverick y The Persuaders.