Eventos comunitarios

Alimentos gratuitos

El Banco de Alimentos de Connecticut y la organizacion Person-to-Person estarán distribuyendo una gran variedad de productos frescos de manera gratuita para todas las familias.

El cuarto lunes de cada mes, ambas agencias se reunen en DOMUS Foundation, en 83 Lockwood Street, de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodia para entregar los alimentos.

Los promotores recomiendan a las familias llevar sus propias bolsas para cargar con sus alimentos.

La proxima entrega de productos frescos gratuitos será el lunes 24 de octubre.

Para mayor información pueden llamar al 203-621-0685.

Deshacerse de medicamentos vencidos

Para celebrar el National Prescription Drug Take Back Day, el Departamento de Policía de Bridgeport llevará a cabo el sábado 22 de octubre, de 10:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, una jornada para que la comunidad entregue o se deshaga de los medicamentos recetados vencidos o que ya no utilice.

Patrocinado por la Drug Enforcement Administration (DEA) y la Bridgeport Police Department Office of Community Services, el National Prescription Drug Take Back Day brinda al público la oportunidad de prevenir el abuso de las píldoras y libra los hogares de los medicamentos recetados caducados, no utilizados, no deseados y potencialmente peligrosos.

La comunidad puede dejar los medicamentos en la Community Services Division, en 1395 Sylvan Avenue, Bridgeport.

Para más información pueden contactar a Nick Ortiz al 203-576-8278 o al 203-650-7419.

Ahorro y seguros

El sábado 22 de octubre, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, el centro comunitario Neighbors Link Stamford, a través de su Programa de Desarrollo de Habilidades (SDP), continuará con sus cursos de finanzas y ofrecerá, el tercer taller de educación financiera básica “Ahorro y seguros”.

Las charlas se brindarán en Neighbors Link Stamford, en 75 Selleck Street.

Para mayor información pueden llamar al 203-674-8585.

Reconocimiento a boxeador puertorriqueño

El sábado 22 de octubre, a las 11:00 de la mañana, en el Centro de Gobierno de Stamford, en 888 Washington Boulevard, la Ciudad presentará al boxeador peruano Orlando Montalvo una proclama de reconocimiento, ya que será incluido en el Connecticut Boxing Hall of Fame (Salón de la Fama de Boxeo de Connecticut).

Montalvo es originario de San Sebastián, Puerto Rico y representó a la isla en varias ocasiones, entre ellas, cuando llevó a la antorcha olímpica por las calles de su ciudad natal, en el 1979, en el marco de los Juegos Olímpicos Panamericanos.

El Connecticut Boxing Hall of Fame fue fundado en

2004, con la integración de los 22 miembros de la junta.

Clínica gratuita de inmigración

La Hudson Valley Community Coalition y el Carver Center llevarán a cabo una clínica de inmigración, a llevarse a cabo el sábado 22 de octubre, de 12:00 del mediodía a 3:00 de la tarde, en el Carver Center, en 400 Westchester Avenue, Port Chester.

De acuerdo con los organizadores, habrá abogados expertos de inmigración para brindar información gratuita y apoyo sobre los temas migratorios.

Para mayor información pueden llamar a Luis Yumbla al 203-667-3799.

Exámenes gratuitos

La Spanish American Merchants Association (SAMA), junto con el Hospital de Stamford, Faith Care y la ciudad de Hartford llevará a cabo una feria de Salud y una clínica para la vacuna contra la influenza que es abierta y gratuita para los dueños de los pequeños negocios, su familia y empleados.

Los asistentes podrán recibir sin costo alguno la vacuna contra la influenza, análisis de prescripciones, examen de cáncer bucal, colesterol, chequeo de azúcar, dietas y nutrición, educación de cómo dejar de fumar, educación del corazón, examen de la próstata, examen de la presión arterial, educación familiar, mamografía, prueba de visión, masajes, salud mental, chequeo de enfermedades de transmisión sexual, examen del VIH e información de seguros de salud.

Además, consejería para el desorden del sueño, asma, problemas pulmonares, índice de grasa corporal, medicina alternativa e información de servicios de salud gratuitos.

Esta actividad se llevará a cabo el jueves 27 de octubre, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía en el tercer piso de 95 Park Street, Hartford.

Para registrarse u obtener mayor información pueden llamar a Ana al 860-819-3636 o a Rosa al 860-724-4910.