Eventos comunitarios

Mis finanzas familiares

El centro comunitario Neighbors Link Stamford, a través de su Programa de Desarrollo de Habilidades (SDP), continuará con sus cursos de finanzas y ofrecerá el sábado 15 de octubre, de 11:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, el segundo taller de educación financiera básica “Mis finanzas familiares”.

Las charlas se brindarán en Neighbors Link Stamford, en 75 Selleck Street.

Para mayor información pueden llamar al 203-674-8585.

Ayuda gratuita para solicitar ciudadanía

La New York State Office for New Americans y la City University of New York llevarán a cabo una jornada de ayuda gratuita para la solicitud de la ciudadanía de los Estados Unidos llamada CUNY Citizenship Now, el sábado 15 de octubre, de 11:00 de la mañana a 2:00 de la tarde en la Richard R. Green Middle School, en 3710 Barnes Avenue, en El Bronx, Nueva York.

De acuerdo con los promotores, para solicitar la ciudadanía la persona debe tener 18 años o más y vivir en los Estados Unidos con una green card (tarjeta verde de residencia permanente).

A la jornada los solicitantes deben llevar todos los pasaportes utilizados en los últimos cinco años, historial de estudios y de empleo de los últimos cinco años (tres si está casado con una ciudadana de los Estados Unidos), historia marital, información de sus hijos y certificado si ha sido arrestado, si se le ha emitido boletas de infracción de tránsito o ha ido a Corte.

Para mayor información pueden llamar al 646-664-9400 o ingresar a la web cuny.edu/citizenshipnow.

Desfile de moda para ayudar a pacientes con cáncer

El miércoles 19 de octubre se llevará a cabo un desfile de modas cuyos protagonistas serán los sobrevivientes de cáncer de mama, quienes lucirán las últimas modas de otoño en un evento que forma parte del Paint the Town Pink Fashion Show.

De acuerdo con los organizadores, el Paint the Town Pink Fashion Show es una iniciativa de un mes de duración patrocinada por Stamford Health (nuevo Hospital de Stamford) y otros socios comunitarios para enfatizar la importancia de la detección temprana del cáncer del mama. Además, sirve para propagar la voz acerca de los servicios de atención integral para prevenir y tratar el cáncer de mama disponibles en la comunidad.

Según los promotores, lo recaudado de la campaña apoyará a los programas de atención integral del cáncer de mama ofrecidos en el Stamford Health’s Bennett Cancer Center and Breast Center.

El desfile de modas se realizará a partir de las 6:30 de la tarde en Lord & Taylor, 110 High Ridge Road, Stamford.

Clínica gratuita de Acción Diferida

El Centro Hispano de Danbury, la Hispanic Federation y la organización CT Students for a Dream (C4D) llevará a cabo una clínica gratuita donde los jóvenes podrán renovar o solicitarla por primera vez la Acción Diferida.

Esta actividad se realizará el sábado 22 de octubre, de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde en el Hispanic Center, en 4 Harmony Street, Danbury.

La Acción Diferida es un programa de inmigración que permite a los solicitantes obtener permiso de trabajo, tarjeta de seguro social, licencia para conducir, entre otros beneficios.

De acuerdo con los promotores, en esta clínica, abogados y voluntarios capacitados responderán a sus preguntas sobre la Acción Diferida y ayudarán a llenar las formas necesarias para su solicitud. Es necesario llevar sus documentos).

Para pre-registrarse pueden llamar al Centro Hispano al 203-798-2855.

Concierto y fusión americana

La organizacón INTAKE llevará a cabo un concierto donde los asistentes podrán disfrutar de la música interpretada por los niños y adultos, con instrumentos nativos. La presentacion se llama Americana Music Fusion.

Este evento se llevará a cabo el sábado 22 de octubre, a partir de las 7:00 de la noche, en el Norwalk Corcert Hall del Norwalk City Hall, en 125 East Avenue, Norwalk.

Según los organizadores, los asistentes podrán disfrutar de la música de Band Together, estudiantes de INTAKE y la Sinfónica Juvenil de Norwalk.

El evento es a beneficio de la acandemia de instrumentos nativos de INTAKE.