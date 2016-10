Estudiantes escuchan mensaje contra la intimidación

NORWALK.- Jaylen Arnold sufrió en silencio la intimidación durante varios años.

El joven ahora tiene 16 años, nació en Florida y desde una temprana edad padecía de los simdromes de Tourette y Asperger, además de un trastorno obsesivo compulsivo grave.

Arnold relató que con el tiempo sus tics habían vuelto mucho peor con el estrés de la intimidación y las inseguridades hicieron que su madre se diera cuenta de que algo estaba pasando.

Con la intervención de su madre, finalmente el joven fue retirado de la situación de acoso, pero espera que alguien no sufra lo que él vivió en carne propia.

“Sufrí en silencio por bastante tiempo, es algo que no debí haberlo padecido y no deseo que nadie pase una experiencia como la mía”, indicó.

Para evitar que otros jóvenes sufran lo que él padeció, Arnold compartió su mensaje con 320 estudiantes, el lunes por la tarde, en el gimnasio de la Fox Run Elementary School.

Arnold relató que ha viajado por todo el país, a casi todos los estados, para compartir su historia con aproximadamente 170 mil estudiantes como parte de su Jaylens Challenge Foundation, Inc., una organización sin ánimo de lucro que fundó a la edad de 8 años, dedicada a promover el conocimiento y la prevención de la intimidación a través la educación y el servicio a la comunidad.

Como parte de la difusión de su mensaje, Arnold comentó que ha aparecido en casi todas las principales redes de noticias y en el programa de televisión Halo Effect en Nickelodeon.

En el evento, Robin Arnold, madre de Arnold, preguntó a la multitud de niños cuántos sabían qué es el acoso. Alrededor del 90 por ciento de los niños levantaron la mano. A continuación, les preguntó a los pequeños si habían sido intimidados alguna vez. Alrededor del 75 por ciento levantó la mano. Por último, preguntó cuántos habían visto que alguien intimidó a otros. Alrededor de un tercio de los niños levantaron sus manos.

Lo anterior, según ella, muestra la influencia de la intimidación de largo alcance que tiene en los estudiantes de todo el país.

La Fox Run Elementary School fue capaz de acoger a Jaylen después de que Melissa Perisanidis, madre de un estudiante en la escuela que sigue a Jaylens Challenge en Facebook, y pensó que era buena idea que el joven expusiera su experiencia a los demás niños.

Aunque más de una docena de escuelas deseaban llevar a Arnold para que expusiera sus experiencias, Perisanidis actuó inmediatamente y la Fox Run Elementary School ganó la oportunidad de llevar al joven a su centro educativo.

Por su parte, Jodi Przybisiki, vicepresidente de Fox Run Elementary School declaró que ” la intimidación en la actualidad es un problema real. En la Fox Run Elementary School tratamos de que no exista este problema. Es más grande en las escuelas intermedias y nos gustaría que no existiera en ningun centro educativo, por eso es importante contar con este tipo de eventos”

El director de la Fox Run Elementary School, James Martínez destacó el esfuerzo para llevar a Jaylen a la escuela y lo llamó una “oportunidad de suerte”.

“Es un tema que siempre está en curso. Es un momento de aprendizaje y contar con la presencia de Arnold en nuestro centro educativo es algo muy positivo. La escuela no siempre tiene que ser estrictamente lo académico, sino también educar a nuestros niños en los aspectos de la vida y cómo enfrentarlos, como es el caso de la intimidación”, finalizó Martínez.