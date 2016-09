Este domingo 2 de octubre: Colombianos se aprestan a votar por el “SI” o por el “NO” 

Joven universitaria apoya el NO por considerar que en los acuerdos entre el presidente Santos y las FARC, se privilegia a los terroristas y se les otorga impunidad

La joven colombiana Diana Bosch, recién graduada de la carrera de estudios internacionales de la Universidad de Fairfield, manifestó que apoya el “NO” en el plebiscito sobre el acuerdo para poner fin al conflicto armado, debido a que éste otorga impunidad a los terroristas, y en cambio no se les garantiza ningún resarcimiento efectivo a sus víctimas.

De acuerdo con la joven, que visitó las oficinas de EL SOL News y se confesó simpatizante del partido Centro Democrático, que dirige el expresidente Alvaro Uribe Vélez, en Colombia la población está dividida entre el “SI” y el “No”, mientras que la comunidad del país “cafetero” que vive en el en el exterior apoya más el “NO”. El plebiscito se llevará a cabo el domingo 2 de octubre.

“Entiendo a los que dicen ‘SI’ porque Colombia ha sufrido la violencia por más de 50 años, ha existido mucho derramamiento de sangre y comprendo que el añorar una paz motiva a la gente para votar por el ‘SI’. Pero, sin embargo, como simpatizante por la campaña del ‘NO’ me doy cuenta que en estos acuerdos se otorga impunidad a los terroristas, y en cambio no se otorga garantías verdaderas de justicia a las víctimas del conflicto”, expresó la joven a este semanario.

Bosch aclaró que los que “apoyamos el ‘NO’, no significa que querramos la guerra, como lo ha hecho ver malintencionadamente el gobierno del presidente Santos, sino que queremos la paz, sí, pero una paz con dignidad y no entregándoles a los terroristas el país, como lo está haciendo él, al otorgarles impunidad por los crímenes atroces y de lesa humanidad que han cometido durante cincuenta años y darles privilegios que no se los dan ni a las víctimas, ni a las propias Fuerzas Armadas”.

“En particular yo no veo en ninguna parte del acuerdo que exista la justicia para las víctimas del conflicto; por el contrario, veo que se les está dando todo en bandeja de plata a las FARC, situación que no me parece correcta, y por eso este domingo votaré por el ”NO” e invito a todos mis compatriotas a que también lo hagan”, indicó la joven.

Agregó que “Realicé mi trabajo de tesis de graduación precisamente con este tema, en mi trabajo demuestro de qué manera el acuerdo no brinda ninguna defensa a los derechos de las víctimas y cómo esto podría afectarlas más adelante”.

Apuntó que “al apoyar el ‘NO’ estamos elevando un clamor para que se reorienten los acuerdos y de esa manera se pueda crear una paz justa y verdadera”.

DONDE VOTAR (Las urnas abren de 8:00 am a 4:00 pm)

– Consulado de Colombia en NY (10 East 46th Street, Nueva York).

– Escuela PS69 (77-02 37 Jackson Heights Avenue, Queens, Nueva York).

– Westchester County Center (198 Central Avenue, White Plains).

– La Espiguita (1995 Brentwood Road, Breenwood).

– South Hampton Inn (91 Hill Street, Southampton.

– Port Chester Middle School (113 Bowerman Avenue, Rye Brook)

– Caribe Travel (1320 East Main Street, Bridgeport).

¿QUIENES PUEDEN VOTAR?

– Los colombianos que hayan sido previamente inscritos en el Consulado de Colombia en Nueva York o aquellos que figuren en los censos electorales durante las últimas elecciones.

– Los colombianos que hayan tramitado su cédula por primera vez en el Consulado a partir del año 2000 hasta el 2 de junio de 2016, y que no hayan inscrito su cédula en otro lugar, pueden votar en el puesto de votación más cercano al lugar de su residencia.