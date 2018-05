Esposo de Lily Estefan presenta demanda de divorcio

El esposo de Lily Estefan, Lorenzo Luaces, presentó la demanda de divorcio en una Corte de Miami, después de 25 años de matrimonio, después de su separación hace varios meses, pero guardando gran hermetismo al respecto.

Lo anterior lo informó el presentador argentino Javier Ceriani, y dijo en un video publicado en Facebook: “Un última hora que me duele en el alma porque se trata de alguien que me cae muy bien, y aprecio mucho, que tiene que ver con la familia Estefan. Hace dos años que no veo a Lily, pero la verdad tengo la noticia y la tengo que decir, aquí está la demanda de divorcio de Lorenzo Luaces hacia Lily Estefan”.

Ceriani continuó: “Lily yo sé que la familia es lo más importante, te debe estar doliendo mucho en este momento, me pregunto por qué no le pusiste vos la demanda a él”, y concluyó: “Dicen los productores de ‘El Gordo y La Flaca’, no lo digo yo, que él ya estaría viviendo con la otra”.