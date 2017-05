Enseñanzas de mi Madre

• Mi madre me enseñó a apreciar un trabajo bien hecho.

“¡Si se van a matar, háganlo afuera! ¡Acabo de terminar de limpiar!”

• Mi madre me enseñó religión.

“¡Mejor reza para que esta mancha salga de la alfombra!”

• Mi madre me enseñó lógica.

“¡Porque yo lo digo! Por eso…y punto!”

• Mi madre me enseñó a predecir el futuro.

“Asegúrate de que estés usando ropa interior limpia y completa, para el caso de que tengas un accidente.”

• Mi madre me enseñó ironía.

“¡Sigue llorando y yo te voy a dar una verdadera razón para llorar!”

• Mi madre me enseñó a ser ahorrativo.

“¡Guarda esas lágrimas para cuando me muera!”

• Mi madre me enseñó osmosis.

“¡Cierra la boca y come!”

• Mi madre me enseñó contorsionismo.

“¡Mira la suciedad que tienes en la nuca! ¡Date la vuelta!”

• Mi madre me enseñó fuerza y voluntad.

“Te vas a quedar sentado hasta que te comas todo!”

• Mi madre me enseñó meteorología.

“¡Parece que paso un huracán por tu cuarto!”

• Mi madre me enseñó mesura.

“¡Te he dicho un millón de veces que no seas exagerado!”

• Mi madre me enseñó a modificar patrones de comportamiento.

“¡Deja de actuar como tu padre!”

• Mi madre me enseñó ventriloquía.

“¡No me rezongues! ¡Cállate y contestame! ¡por qué lo hiciste!”

• Mi madre me enseñó odontología.

“¡Me vuelves a contestar así y te estampo los dientes en la pared!”

• Mi madre me enseñó rectitud.

“¡Te voy a enderezar de un solo trancazo!”

Gracias mamá por tus enseñanzas.