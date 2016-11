Emiten alerta sobre fraudes en servicios de inmigración

NUEVA YORK.- A la luz del creciente temor y ansiedad en las comunidades de inmigrantes como resultado del clima político actual, el fiscal general Eric Schneiderman emitió esta semana una alerta de fraude a los inmigrantes para que estén conscientes de posibles estafadores que ofrecen servicios de inmigración.

El fraude de inmigración afecta a grandes segmentos de comunidades e involucra a individuos o compañías que se dirigen a inmigrantes vulnerables proporcionando servicios de inmigración no autorizados y fraudulentos.

En las últimas semanas, la Oficina del Fiscal General y muchas organizaciones de ayuda legal que trabajan con comunidades inmigrantes han recibido un número creciente de llamadas y reportes de estafas.

“En las últimas dos semanas, hemos visto un intenso temor y ansiedad en las comunidades de inmigrantes. Nueva York tiene cero tolerancia para cualquier persona que se aproveche de ese miedo para defraudar a los inmigrantes y sus familias. Utilizaremos todas las herramientas a nuestra disposición para llevar ante la justicia a quienes cometan fraude contra nuestras comunidades de inmigrantes”, declaró Schneiderman.

De acuerdo con las autoridades, se ha reportado un aumento significativo en el número de llamadas a las organizaciones de inmigración, incluyendo por casos de posible fraude.

Por ejemplo, desde las elecciones, la Coalición de Derechos del Inmigrante del Norte de Manhattan ha recibido un aumento del 266 por ciento en el número de llamadas diarias y un aumento del 250 por ciento en el número de visitas diarias. Sólo el 10 de noviembre, la organización recibió más de 100 llamadas.

Una de las estafas más comunes en este momento son las llamadas no solicitadas de falsos funcionarios de inmigración u otra agencia gubernamental.

Por ejemplo, un inmigrante que vive en Nueva York recibió recientemente una llamada cuyo identificador en su celular registraba el número de una agencia oficial de inmigración del gobierno.

El estafador le dijo que estaba en el país ilegalmente y debía pagar inmediatamente mil 550 dólares.

Las autoridades federales nunca exigirán pagos inmediatos, ni solicitarán información personal confidencial o la amenazarán por teléfono. Si recibe una llamada como esta, cuelgue de inmediato y reporte el posible fraude a nuestra oficina, recomendó la fiscalía general.

Para reportar quejas relacionadas con los servicios de inmigración, pueden comunicarse con la línea directa de la Unidad de Fraude de Servicios de Inmigración del Fiscal General al 866-390-2992 o envíe un correo electrónico a Civil.Rights@ag.ny.gov.

La oficina del Fiscal General nunca solicitará su estatus migratorio ni compartirá la información de inmigración con las autoridades federales si se comunica con la Línea Directa de la Unidad de Fraude de Servicios de Inmigración, precisó Schneiderman.

Recursos de ayuda

El fiscal general Schneiderman también destacó los recursos claves para que las comunidades de inmigrantes de Nueva York busquen apoyo relacionado con la inmigración y la naturalización.

Administrado por Catholic Charities Community Services, la línea telefónica de New Americans es una línea telefónica multilingüe gratuita que brinda asistencia, información y referencias de inmigración y naturalización, independientemente de su estatus migratorio. Todas las llamadas a la línea directa son confidenciales y anónimas. Pueden llamar al 1-800-566-7636 en cualquier momento entre las 9:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, de lunes a viernes, informó el Fiscal General.

Otras formas de fraude

Schneiderman también recordó a la comunidad otras formas comunes de fraude migratorio y cómo evitar convertirse en víctimas potenciales.

Otros métodos de fraude son las llamadas no solicitadas de falsos funcionarios que consisten en llamadas no solicitadas de alguien que dice ser un oficial del gobierno o un oficial de la ley que hace amenazas como la deportación.

“Muchas veces el número en el identificador de llamadas puede parecer un número de gobierno legítimo. Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) y el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) nunca solicitarán pagos por teléfono, por lo que los inmigrantes deben tener cuidado con los estafadores que piden información sensible o personal, exigen el pago y amenazan con la deportación”

Uno de las estafas más comunes son los fraudes de notario. En muchos países latinoamericanos un “notario” se refiere a alguien que tiene la autoridad para prestar servicios legales.

En los Estados Unidos se puede tener una licencia de notario sin ser abogado y algunos “notarios” sin escrúpulos que no son abogados suelen confiar en este malentendido para explotar a los inmigrantes, indicó Schneiderman.

Imponen a los inmigrantes cargos excesivos de solicitud sin someter nunca las solicitudes a las autoridades de inmigración o pueden inducir la deportación mediante la presentación de solicitudes de alivio para las cuales el inmigrante no es elegible o no solicitó, agregó el funcionario.

La representación falsa de credenciales legales es otra forma de engaño. Las personas pueden declarar falsamente ser abogados o sugerir equivocadamente que pueden presentarse ante las agencias de inmigración o ante el tribunal.

Se aprovechan de los inmigrantes que, sin saberlo, pagarán honorarios exorbitantes por sus servicios. Al falsear sus calificaciones, estos individuos pueden tener un impacto perjudicial en los inmigrantes con los que trabajan.

Por ejemplo, los inmigrantes que toman consejo y trabajan con estos individuos pueden renunciar a su derecho a obtener residencia legal, ser deportados innecesariamente o ser sujetos a responsabilidad civil o penal por la presentación de reclamaciones falsas, advirtió el Fiscal Federal.

Los inmigrantes también son engañados con promesas fraudulentas para acelerar el proceso. Este tipo de fraude se refiere a las personas que afirman que conocen a los empleados en las oficinas de inmigración que pueden acelerar el procesamiento de las solicitudes de sus clientes. En consecuencia, solicitan altas tarifas por este servicio especial, pero no lo proporcionan, se dio a conocer.

CONSEJOS

• Sólo trabaje con un abogado con licencia o un proveedor autorizado.

• Nunca firme solicitudes o documentos en blanco o que no entienda.

• No haga pagos por teléfono o por correo electrónico.

• Se pueden encontrar recursos adicionales en el sitio web de la Fiscalía General en www.ag.ny.gov/, incluyendo el folleto “Conozca sus derechos: Fraude de servicios de inmigración y no ser víctima de un fraude migratorio”.