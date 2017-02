El Pueblo Opina

¿Usted piensa que los salarios de los hispanos son más bajos debido a que estos no están preparados académicamente o por la barrera del idioma?

Débora González

No lo creo porque en este tiempo la gente hispana está súper preparada, están ocupando espacios que antes sólo eran para las personas nacidas en los Estados Unidos y en la actualidad estamos en otros niveles. Estamos ocupando espacios que antes no los teníamos y pienso que estamos llegando a una buena preparación. En lo que respecta a la barrera del idioma sí podría afectar en el salario de los hispanos, ya que hablar dos lenguas es muy importante ahora.

Considero que cada vez nuestra comunidad se está haciendo más bilingüe por la necesidad de querer crecer y estamos más dispuestos a aprender y a buscar ayuda.

Rene soto

Depende mucho qué clase de trabajo sea. No podemos decir que sea por falta de preparación porque conozco gente que son doctores en su país pero aquí trabajan limpiando oficinas (baños) mientras logran hacer los créditos de las carreras, que por cierto la universidad es muy cara. Creo que es una manera de proteger los empleos de la gente con dinero que vive aquí en los Estados Unidos. Por otra parte, es cierto que las personas bilingües tienden a obtener mejores empleos ya que estamos en un país donde se habla inglés y es una necesidad aprenderlo. Cada caso es particular pero creo que no podemos culpar a la falta de preparación o al idioma. Cada persona tiene sus metas y decide cuanto quiere ganar y donde trabajar.

Eva Padilla

En los Estados Unidos existe una gran desigualdad laboral y creo que es la mayor del mundo desarrollado. Esto afecta mucho más a los hispanos. Algunas de las razones que explican esas diferencias en el caso de los ciudadanos de origen latinoamericanos son los niveles educativos, el conocimiento del inglés y su estatus laboral. Un 60 por ciento de los inmigrantes latinos llegan aquí buscando el sueño americano y se encuentran con la pesadilla americana. Viven en condiciones precarias, empiezan a trabajar en lo que primero que consiguen, en empleos donde el idioma o tener una educación superior no es requisito. Trabajan largas horas para poder sobrevivir y poder sustentar sus familias, esto les impide asistir a una escuela y educarse. Pero no podemos criticarles por esta desigualdad, en vez de juzgarles debemos ayudarles y facilitarles el aprendizaje, pues una de las herramientas para combatir la pobreza y la desigualdad es la educación.

Yuribia Roman

Pienso que la barrera del idioma afecta en todos los sentidos, ya que uno vale más si habla inglés y español. Considero que entre más se domine los dos idiomas mejores oportunidades tendremos y eso debe ser un llamado a la comunidad latina para que se prepare mejor para ocupar mejores puestos. En cuanto a la preparación académica, creo que es algo subjetivo, porque lo importante no es cuánto estudies sino la capacidad que demuestres en tu trabajo. De nada sirve tener un título universitario si en tu empleo no lo demuestras con la práctica.

Juny Gallegos

Sí afecta mucho por no tener un nivel académico alto y por no saber otra lengua como el inglés, ya que en este país los empleadores buscan más a las personas que puedan defenderse con los dos idiomas. Además, pienso que existe algo de racismo porque toda persona trabaja igual aunque no se sepa inglés o no tengan el mismo nivel académico como muchos. Muchas de las veces los hispanos venimos con un mismo nivel académico que las personas que viven aquí, pero nuestro título universitario no vale lo mismo acá que en nuestro país, sólo por no saber defendernos con el inglés.