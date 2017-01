El Pueblo Opina

Muchas personas que han venido

pagando su seguro médico se quejan de que los servicios han empeorado y encarecido ¿Está de acuerdo con la nueva resolución del Senado que busca derogar el Obamacare?

Marleny Mesta

Más de 30 millones de personas podrían perder su seguro médico si se deroga el Obamacare, de las cuales 20 millones han renovado su seguro y 10 millones son nuevos solicitantes. Antes de derogar el Senado de los Estados Unidos debería dar otra alternativa pero jamás dejar sin cobertura médica a toda esa población. Pienso que hay cosas por corregir en el Obamacare pero que se haga pensando en la gente y no derogarlo porque el presidente electo republicano, Donald Trump, quedaría mal al no cumplir su amenaza de su campaña política.

Yonatan Armenta

No estoy de acuerdo que se derogue el Obamacare pero es necesario que bajen los precios de las coberturas médicas. Hay mucha gente que con el Obamacare se beneficia porque de otra manera no pueden obtener un seguro médico que cubra todas sus necesidades, sin embargo, con el aumento a las tasas de pago hay otras personas que no pueden obtenerlo. La verdad las tasas de los seguros están un poco elevadas y así la ley no puede llegar a todos. No estoy de acuerdo que se derogue el Obamacare porque afectará a la mayoría de las personas y muchas son gente de la tercera edad que realmente lo necesita. Ojala que el presidente Donald Trump no quite esta ley sino que más bien la mejore.

Rocío Dalila Andrade

No sé si sea lo mejor derogar el Obamacare, aunque cada quien actúa a su propia conveniencia. No se puede decir que con el Obamacare se nos atiende mejor, un doctor nunca va a dejar de ser quien es porque no tiene quien lo supervise. En lo personal sí estaría de acuerdo que se derogue la ley y que se promulgue una donde exista un mejor control hacia los doctores y que en verdad se ofrezca los servicios que se prometen. De nada sirve tener un seguro médico bajo la ley si a la hora de necesitarlo no se cumple con todos los servicios.

Luis Marino

Sí, estoy de acuerdo que se derogue la ley porque no funciona muy bien y por lo que tengo entendido que con la propuesta del nuevo presidente, Donald Trump, será mejor el servicio y la calidad. Consideró que hay que probar las propuestas y las nuevas recomendaciones que trae el nuevo mandatario, todo sea a favor de las personas que más lo necesitan.

Angelica Ortega

No creo que sea una buena idea derogar el Obamacare porque es una ley que ha ido en crecimiento cada año y al eliminarlo muchas personas se quedarían sin seguro médico o desprotegidos sin cobertura de salud. Estaría de acuerdo si se mejora la ley, porque a decir verdad algunos planes quizás no son accesibles para las personas de bajos recursos pero me parece que lo que está funcionando no se debe tocar sino mejorar. No estoy de acuerdo con que se elimine esta ley, más bien se necesita educar a las personas sobre cómo sacar provecho de la misma.