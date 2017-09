El Pueblo Opina

¿Cree usted que hay algún beneficio para los Estados Unidos que se haya eliminado DACA?

Nadia Gerwell

No hay ningún beneficio en eliminar el programa DACA. Los jóvenes inmigrantes que solicitaron este programa son el futuro de este país. Deberían tener la oportunidad de desarrollar sus talentos y educación al máximo. No hay ningún conflicto o mal de que nuestros inmigrantes vivan en los Estados Unidos y contribuyan a la economía. Hay suficientes trabajos y educación para que todos podamos beneficiarnos y salir adelante.

Nora Martínez

Estados Unidos sólo se beneficia sí permite que los jóvenes puedan terminar sus estudios y tengan un trabajo. Es obvio que sin el DACA este país no tendría ningún beneficio, ya que dejaría de recibir el aporte de los impuestos que pagan los dreamers. El presidente Donald Trump debe revertir la decisión de eliminar DACA y restaurarla cuando antes. Presiento que el Congreso se hará de la vista gorda y dejará que pasen los seis meses de plazo. No es posible que se deje en las sombras a miles de jóvenes inmigrantes que sólo quieren un mejor futuro para ellos y sus familias.

José Daniel Murillo

Sería beneficioso para el país, siempre y cuando se mejore el estatus migratorio de las personas que tienen DACA, es decir, que el Congreso apruebe la Acción Diferida y convertirla en ley para que así sea un camino para la ciudadanía. Eliminar DACA y no hacer nada al respecto perjudicaría al país porque los dreamers también contribuyen a la economía de los Estados Unidos, por eso la mayoría de personas encuestadas ve favorable el DACA, porque no le hace daño a nadie.

Carlos Ramos

El presidente Donald Trump tomó la decisión de eliminar DACA presionado porque los fiscales generales iban a interponer una demanda si no cancelaba la Acción Diferida. En mi opinión pienso que tarde o temprano restaurará el programa o lanzará otro similar, porque él sabe que no es beneficioso para los Estados Unidos no permitirles a los jóvenes indocumentados estudiar y desarrollarse. Económicamente los “soñadores” contribuyen a este país y si no trabajan no hay dinero y si no hay dinero no pagarán impuestos.

Carolina Olivan

Con la eliminación de DACA, todos los beneficios conseguidos por los jóvenes inmigrantes serán también eliminados y sus vidas se verán profundamente impactadas, no sólo económicamente sino a nivel psicológico y puede ser duro para ellos y sus familiares. Con lo anterior, pierden su estatus de residencia temporal en los Estados Unidos, pueden ser despedidos de sus trabajos y vivirán con miedo. Estados Unidos no se beneficia en nada porque DACA no le cuesta absolutamente nada. Sin la Acción Diferida habría una desorganización porque los dreamers trabajarían de manera ilegal y eso no le conviene al país.