El Pueblo Opina

Donald Trump amenazó con paralizar el Gobierno si fuera necesario para construir el muro en la frontera con México ¿Qué opina de su insistencia en construir dicho muro? ¿Cree que sus amenazas traerían consecuencias para su Administración?

Roxi García

Está mal Donald Trump porque quiere hacer un muro para evitar que los inmigrantes pasen la frontera pero quiere que nosotros, los mismos mexicanos, seamos los que paguemos esa obra. Es algo totalmente absurdo. Pienso que su postura insistente le traerá consecuencias al Gobierno porque no todos están a favor de su postura, sobre todo porque se comporta muy necio. Un muro no detendrá la inmigración indocumentada, simplemente aumentará el deseo de muchas hispanos de venir aquí a buscar el “sueño americano”.

Alvaro Venegas

La insistencia de Donald Trump para la construcción del muro y la amenaza de paralizar el Gobierno para lograrlo no me preocupa porque entre más necio se pone menos le salen sus planes. Es una persona racista. Estados Unidos fue construido sobre la base de los inmigrantes, él lo sabe pero se hace como el que no ve. Es una persona sin ideas claras y terminará solo porque sus ideas carecen de sentido.

Roxana León

Considero que la insistencia de dicho muro solo traerá problemas tanto para México como para los Estados Unidos, debido a que México es de los países que más exporta a este país del norte y eso ocasionaría bajas en el nivel económico y administrativo del país. Siento que como vecinos cercanos que somos es necesario que sigan las exportaciones a dichos países, debemos ser solidarios porque a consecuencia de esto se podría desatar una guerra mundial porque no sólo con México tendrá problemas también con otros países.

Eli Torres

Pienso que sí podría traerle consecuencias porque en los Estados Unidos la mayoría de la gente trabajadora es latina y muchos son mexicanos y de una u otra manera también aportan a la economía de este país, pero puede más el rechazo por los latinos que no lo dejan ver más allá de su propia conveniencia. Yo soy colombiana y también me apena ver lo mal que se ha comportado el Presidente con todos nosotros los hispanos. Lo bueno es que no todos los republicanos apoyan a Trump y no todos comulgan con sus ideas.

María Reinoso

El presidente Donald Trump no puede decir que va a paralizar el Gobierno de los Estados Unidos para construir un muro en la frontera con México, es algo absurdo, sin sentido, y pienso que es algo que no se va a hacer. El mandatario está mal, el muro puede tardar en construirse en al menos una década, por lo que es un proyecto irrealizable. El muro no sólo perjudica a los mexicanos sino a todas las comunidades porque sería visto como un monumento de división y no de unión.

Araceli Robles

A mi parecer sus ideas ya le están trayendo consecuencias pues varios de su gabinete lo están dejando solo. Tiene más de seis meses en el poder y todavía no hay nada claro sobre cuando comenzará la construcción del muro. Pienso que es algo que no se dará porque no tiene el respaldo de todos.