El pueblo Opina

Con la llegada de los smartphones los niños tienden a dedicarle más tiempo del necesario a tales dispositivos ¿Con el uso de la nueva tecnología, usted cree que nuestros hijos están siendo afectados en su desarrollo?

Sandra Plaza

El desarrollo psicólogo y motriz de nuestros hijos depende de los estímulos que nosotros como padres les brindamos. Los niños necesitan padres que les den ejemplo y los guíen en las actividades diarias que se les permiten según la edad. Los niños siguen el ejemplo de sus padres y adultos influyentes y le dedican a las actividades el tiempo que los adultos les permitimos. Los teléfonos inteligentes y la tecnología, como todo en la vida se pueden usar con propósitos inteligentes y productivos o se pueden usar de manera destructiva. El impacto que tienen en el desarrollo de nuestros hijos depende del uso que se les dé y de un la combinación con actividades culturales, deportivas, familiares, educativas y sociales. Somos los adultos los que estamos cometiendo errores en la educación de nuestros hijos.

Ericka García

Sí, están siendo afectados, pero uno como padre tiene la responsabilidad de estar al pendiente de nuestros hijos con esta tecnología. Todo es fácil y a ellos no les cuesta nada. Yo prefiero enseñarle a mi pequeña las cosas a la antigüita y claro que poco a poco aprenda a manejar los dispositivos, pero no la dejo tanto tiempo con la tecnología porque necesita descubrir otras cosas de la vida.

Laura Valdeomillos

La verdad no sé si puede afectar o no en su desarrollo, lo que yo noto es que ya no disfrutan de su infancia como antes, no salen a jugar con otros niños ni desarrollan otras actividades. Los niños necesitan vivir otras experiencias para que tengan un crecimiento normal. Uno como padre debe vigilar el tiempo en que los niños usan la nueva tecnología.

Viviana Sosa Maldonado

Yo pienso que sí están siendo afectados por el simple hecho de que ya no juegan sólo por estar ahí con los smartphones. Ya ni siquiera ven la televisión, solo desean estar frente a esos dispositivos. No es malo que los utilicen pero todo con medida. Los padres debemos tomar el control.

Lizbeth Martínez

Creo que sí les está afectando su niñez porque no están disfrutando su infancia como cualquier niño, lo grave es que no desarrollan el arte de la comunicación oral, y lo más preocupante es que los padres a veces no notamos si ellos tienen problemas o si hay algo que les preocupa, no expresan sus sentimientos. Yo prefiero que salgan a jugar con otros niños a que estén encerrados enfrente de un smarphone por horas enteras.