El pueblo Opina

El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, en una reunión a puertas cerradas manifestó a los legisladores hispanos que el programa DACA es ilegal ¿Usted cree que de declararse ilegal la Acción Diferida debería eliminarse?

Miriam Matos

Definitivamente la Acción Diferida no debe eliminarse. Ni pensarlo. DACA ampara a 750 mil jóvenes inmigrantes indocumentados, conocidos como dreamers que ingresaron como niños a los Estados Unidos. La DACA es un alivio migratorio que proporciona permisos de trabajo y protección de deportación a nuestros jóvenes soñadores. El enfoque del Departamento de Seguridad Nacional y su equipo de trabajo debería de ser velar por la seguridad del país, como las amenazas originadas por el terrorismo, el crimen, las drogas, las pandillas, entre otros peligros, y no en los jóvenes dreamers quienes aportan y contribuyen a este país. Habría que recordarles a John Kelly y a las personas que lo apoyan, que las aportaciones sobre todo de los hispanos en los Estados Unidos son múltiples, como culturales, económicas, históricas y ahora políticas. Somos también una pieza del motor que mueve este país.

Emely Monterroso

Creo que DACA no debe ser eliminada porque todos los jóvenes indocumentados que entran al país se preparan para tener un mejor futuro. Pienso que no es ilegal, fue una ordenanza del ex presidente Barack Obama. A mi parecer el programa continuará beneficiando a muchos jóvenes.

Juan Carlos Camacho

La Acción Diferida en vez de eliminarse debería modificarse, es decir, ampliarla para que también beneficie a los padres de los jóvenes estudiantes, ya que la Deferred Action for Parents of Americans (DAPA) fue descartada y beneficiaba a los padres de hijos que son ciudadanos de los Estados Unidos. Este tipo de programas son positivos y no generan un costo para el país. John Kelly piensa que la Acción Diferida es ilegal porque fue puesta en marcha por Barack Obama, sin embargo, en los cinco años de existencia el programa ha generado muchos ingresos a los Estados Unidos.

Alonso Nestor Jauregui

No creo que la Acción Diferida sea eliminada. El presidente Donald Trump manifestó en su momento que su prioridad no es eliminar el DACA. Es cierto que Trump prometió durante la campaña electoral eliminar la Acción Diferida, pero tras ser elegido suavizó su postura y prometió a los soñadores que no tendrían motivo por el que preocuparse, en ese aspecto ha cumplido.

Daniela Guerrero

La Acción diferida no es ilegal porque fue instituida por el presidente anterior Barack Obama y lo hizo bajo la ley, no superó sus poderes ejecutivos y sobre todo no va en contra de la Constitución de los Estados Unidos. En mi opinión creo que John Kelly no está bien informado sobre el programa, si lo estuviera se daría cuenta que genera millones en ingresos para el país y sobre todo, está preparando a los jóvenes que son el futuro de este país. No creo que eliminen la DACA, por fortuna el programa sigue y hay que protegerlo.