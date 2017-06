El pueblo Opina

Viviana Sosa Maldonado

Sí perjudican si no se utilizan de la mejor manera, ya que la vida humana vale más que la fama y las armas de fuego de por sí son peligrosas. Erróneamente las personas piensan que son más felices si reciben muchos likes en sus publicaciones y no se dan cuenta que hay otras cosas más importantes que eso. Si realmente querían llamar más la atención debieron hacer algo más provechoso que realmente edifique y sea un ejemplo para los demás. Ojala que esto no vuelva a ocurrir porque son tragedias que te marcan de por vida.

Paolo Valverde Urbina

A pesar de lo que le ocurrió a esta pareja, pienso que las redes sociales contribuyen a la sociedad porque ves o encuentras de todo un poco, como noticias o una actividad de parte de un amigo, te permite enterarte de lo que pasa en el mundo y las considero muy utiles. Las redes sociales son buenas, lo malo son las personas que no saben utilizarlas. Para ser famoso no es necesario hacer algo que atente contra tu vida porque eso ya se toma como vanidad, o sea, no sirve para nada, más bien perjudica. Las redes sociales son buenas pero si no se saben usar es un arma pueden ser un arma de doble filo.

Maricela Arthur

Pienso que no perjudican, al contrario benefician a la gente que saben aprovecharla pero desgraciadamente hay quienes hacen mal uso de ellas haciendo cosas que no deben. La mujer si se volvió famosa pero no de la manera que ella quería porque le disparó a su novio y le quito la vida sin querer, pero era un riesgo que corría. Mi consejo es que si quieren ser famosos en Youtube, háganlo pero traten temas educativos que no atenten contra la vida humana.

Valentin Najera

Es un arma de dos filos, al principio contribuía pero hoy en día los usuarios hemos hecho perjudiciales las redes sociales, nos obsesionamos con un like o por ver cuántas personas nos siguen. Las redes sociales es para hacer amigos, conocer gente y no para atentar contra la vida de nadie o poner en peligro la integridad de las personas. Espero que este hecho lamentable sea un precedente de que hay que saber utilizar las redes sociales sin perjudicar a nadie.