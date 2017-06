El Pueblo Opina

Según análisis estadísticos, la economía del país se está afectando abruptamente debido a la ola de deportaciones de indocumentados ¿Qué cree usted que el Gobierno debería hacer al respecto?

Julia Tavares

El Gobierno debería legalizar a todos aquellos que hayan respetado las leyes de este país, que no tengan delitos graves y que hayan vivido por más de 10 años. Sé que es difícil pensar de esa manera, porque la mayoría de las personas indocumentadas realizan el trabajo fuerte de este país y también sé que es triste separar familias, lastimosamente se tiene que hacer lo correcto. Ellos son los más afectados, las personas que los contratan les pagan menos del salario mínimo, no tienen seguro de salud y ningún beneficio, muchos no pagan impuestos, en muchos casos son abusados. Este tema es tan difícil por qué el corazón me dicta hacer lo incorrecto y la razón lo correcto.

Rosa Irías

Pienso que lo que tiene que hacer el gobierno de los Estados Unidos es dar más trabajo a los indocumentados que no tengan antecedentes criminales y parar las deportaciones masivas para que ya no haya miedo de ir a la tienda y comprar los alimentos. Este país ha sido levantado gracias a los inmigrantes. En nuestros países latinos hay demasiada delincuencia, las familias se separan para emigrar a los Estados Unidos y la mayoría venimos aquí a contribuir. Se necesita más trabajo sin duda.

Miguel Zepeda

Lo único que puede hacer el gobierno estadounidense es dar visas de trabajo temporales para poder mantener la economía balanceada. Es difícil que este Gobierno le brinde protecciones permanentes a los inmigrantes indocumentados, sin embargo, una medida adecuada sería dar licencias de empleo a aquellos indocumentados que llevan cierto tiempo en el país. La solución no es permanente pero ayudará mucho a disipar el temor y aparte ayudará a mantener la economía estable.

Elma Armstrong

Lo ideal sería que a todos los indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos se les permitiera un camino para obtener la ciudadanía, o bien, darles otro estatus legal, con el fin de que ya no existan más temores y puedan llevar una vida tranquila. Hay que recordar que ellos también pagan impuestos y de cierta manera fortalecen la economía del país, son parte activa de nuestra sociedad y también generan ganancias. Si fomentan más el miedo, no sólo los indocumentados se verán afectados sino también las personas que tienen empresas. Sin trabajo y sin dinero no hay progreso.

Saúl Gómez

Es una situación difícil, porque los indocumentados no tienen estatus legal y por tal razón carecen de protecciones pero al mismo tiempo contribuyen también a la economía del país. La medida que podría tomar el gobierno es frenar un poco la ofensiva contra los indocumentados y centrarse en los criminales. Mucha gente inocente es atrapada injustamente, ya lo estamos viendo en las noticias.