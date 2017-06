El Pueblo Opina

Las capturas de niños inmigrantes no acompañados de Guatemala, Honduras y El Salvador en EEUU aumentaron 272 por ciento entre 2011 y 2016.

¿Usted cree que es responsabilidad de los gobiernos de estos países evitar que los niños emigren o EEUU debe acogerlos y crear leyes para protegerlos?

Sandra Flores

Claro que el gobierno de los Estados Unidos debe de protegerlos para que no los manden de vuelta a su país, pero desgraciadamente Estados Unidos no quiere darles protección para evitarse responsabilidades. Pienso que deben crearse leyes para proteger a los niños. No hay que olvidar que son seres indefensos, no pueden opinar ni tienen voz ni voto y que también tienen sentimientos.

Luis Fernando Muñoz

Pienso que es responsabilidad de los gobiernos evitar que los niños se arriesguen a venir a los Estados Unidos, expuestos a muchos peligros. Además del trauma que les causa el horrendo camino que deben atravesar, se encuentran con lo difícil que es cruzar la frontera y ser detenidos por los oficiales de inmigración desconociendo su futuro. El problema es de los países centroamericanos que deben tomar medidas para evitar que más menores vengan a este país huyendo de la violencia.

Karina Castillo

A mi criterio, Estados Unidos debería de crear leyes para protegerlos, ellos tendrían un mejor futuro aquí en este país y no deben enviarlos de vuelta. Deberían crear un programa especial para aliviarlos del trauma y darles la oportunidad de crecer y aprender. Los gobiernos de los países centroamericanos también deberían de mejorar la situación para que no vuelva a ocurrir una oleada de niños no acompañados, porque seguiría aumentando el porcentaje de llegados a la frontera. Ambos extremos deben de plantear soluciones.

Isabel Meneces

Los gobiernos de Guatemala, Honduras y El Salvador son los responsables, ya que los niños que llegan a la frontera de los Estados Unidos proceden de esos países, huyendo de la violencia, pobreza y la falta de oportunidades. Los gobiernos deberían de crear programas para evitar que las familias abandonen su país en busca de mejores derroteros. En el caso de los Estados Unidos, pienso que una vez que los niños lleguen a la frontera, deben de acogerlos y brindarles apoyo, sería injusto que los mandaran de vuelta, al fin y al cabo, ellos no tienen la culpa de nada.

Jasiel González

Los países centroamericanos deberían de hacer un esfuerzo para evitar que más familias pasen el trauma de dejar sus países. En mi opinión deben aumentar sus recursos económicos y combatir las causas que provocan la inmigración, como la violencia sexual y la violencia de las calles. Un modo de frenar la inmigración es abrir las puertas de la educación, que es la clave para el éxito.