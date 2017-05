El Pueblo Opina

¿Cómo podríamos hacer los hispanos para enfrentarnos a las situaciones de racismo que se están viviendo en el país?

Hilda Gálvez

Lo primero sería no bajar la cabeza, puesto que como seres humanos tenemos los mismos derechos. Pienso que para los ojos de Dios no hay distinción de personas y no debería existir, me parece tan grosero, dañino y ruin que se nos juzgue por nuestro color de piel, acento, lenguaje y religión. Lo más importante ante esta crisis de igualdad seria concientizar a los demás a que todos nos merecemos respeto y que si estamos aquí en los Estados Unidos también tenemos deberes y contribuimos de una u otra manera al desarrollo de este gran país.

Sofía Baquedano

No responder con violencia es la mejor respuesta. Hay que darnos nuestro lugar, es cierto que somos inmigrantes pero eso no quita que seamos personas de muchos valores. Generalmente los racistas son personas que no tienen carácter y son gente sin moral. Bajar la cabeza no es buena idea porque lo seguirán haciendo. Hay que defendernos de esas personas dándonos nuestro lugar.

Yo me topé con un policía racista cuando llegue aquí a este país, me puso un ticket y me preguntó que como era posible que yo tuviera residencia legal con tan poco tiempo de vivir aquí, yo lo vi a los ojos desafiantemente y no molesto más.

Carmen Gallardo

Yo soy mexicana y sé que estoy en un país que no es mío pero creo que todos somos humanos y debemos respeto a las personas, seamos de cualquier color o raza. Yo me defiendo y no me gustan las injusticia. Estoy a favor de la equidad y cultura de las personas y estamos en un país donde no está prohibido hablar español, entonces yo me hago esta pregunta para reflexionar: ¿Si todos los blancos fueran buenos y todos los negros o hispanos fueran malos, tú que color serias?

Alan Alvarado

La única manera en que podemos enfrentar el racismo es superándonos a nosotros mismos, que los demás vean a los hispanos como una comunidad que va creciendo y destacando en todos los aspectos, en educación, en empresas, en cualquier cosa que nosotros hagamos. La superación es la clave del éxito. Cuando alguien venga y nos insulte solo por ser hispanos no debemos agachar la cabeza sino verlo de frente y decirle con la mirada “somos iguales, no me trates así”. Las palabras sobran, los gestos y los actos hablan por sí solo y esa es nuestra mejor arma.

Jorge Hernández

Cuando nos encontremos en situaciones desagradables de racismo lo mejor es enfrentarlos con educación, no quedarnos callados pero tampoco ponernos a la altura de aquellos que nos agreden. Se han dado casos que en los bancos, tiendas o en otros establecimientos que tratan mejor a las personas blancas, es decir, los atienden primero o reciben un trato preferencial. Hay que hacer valer nuestros derechos y protestar porque los hispanos contribuimos a este país y también somos importantes. La cleve es no quedarnos callados.