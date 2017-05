El Pueblo Opina

Agentes federales de inmigración se presentaron en una escuela en Nueva York preguntando por un estudiante. ¿Qué medidas deben tomar las escuelas para evitar el temor de ir

a la escuela?

Camila Alva

Pienso que las escuelas deben de proteger celosamente el estatus migratorio de los niños y no darles acceso a las autoridades migratorias de ingresar a una escuela. Lo que sucedió en Nueva York es una señal de que podrían venir medidas migratorias más fuertes y eso es preocupante. Las escuelas deben ser refugios y santuarios para los menores y no centros de detención del ICE. Espero que este capítulo ya no se vuelva a repetir en ningún centro educativo en el país. Con el temor de las familias no se juega.

Pedro Lazo

La medida que las escuelas deben tomar en todo los Estados Unidos es no dar ninguna información a los agentes federales de inmigración que lleguen a preguntar por algún estudiante, ya que los padres deben sentirse seguro que sus hijos van a su segundo hogar a educarse y sus maestros y administradores son sus custodios o segundos padres. Las escuelas deberían actuar como hogar y casa santuario. Terrible y absurda es la actitud de estos agentes y sus autoridades.

Valentín Castrejón

Es lamentable que ni en las escuelas los niños estén tranquilos. La mejor manera para mantener a los estudiantes a salvo y seguros es que los funcionarios escolares no den informaciones al ICE acerca del estatus migratorio de ningún niño y sobre todo, lo más, importante, ninguna información sobre dónde viven ni de donde son originarios. Los niños son el futuro de este país y las autoridades deberían tenerlo claro. Las familias no tienen que pasar por esta angustia.

Carlos Hernández

Cada ciudad debería de crear una ley local que prohíba que las escuelas tengan contacto con las agencias de inmigración. Los centros educativos son como el segundo hogar de los estudiantes y ello deben aprender en un ambiente tranquilo y acogedor. No basta que el Departamento de Policía no colabore con el Departamento de Inmigración, sino que todas las entidades gubernamentales ya sean municipales o estatales eviten el contacto con los oficiales del ICE. Hay que continuar con la lucha para que ya no haya separación de familias.

Selene Razo

Las medidas que las escuelas deben seguir para garantizar la seguridad de los estudiantes en las escuelas es seguir el ejemplo de la escuela de Nueva York, que no dejó entrar a los agentes de inmigración y no brindó ninguna información. Felicitó al centro educativo porque actuó de una manera eficaz y coherente para proteger al estudiante. Lo que sucedió es un ejemplo claro de que en nuestras manos está la seguridad de nuestras familias. Es casi un hecho que seguirán existiendo las visitas de los oficiales de inmigración en las escuelas y no debemos quedarnos con los brazos cruzados.