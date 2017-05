El Pueblo Opina

¿Cree usted que con la destitución del ex director del FBI, James Comey, Donald Trump está perdiendo

confianza, incluso de los mismos republicanos?

Carmela Lazarte

Claro que sí, se están dando cuenta de la mala administración del país que está llevando y eso incluye a todos en general. Los que vivimos en este país ya tenemos mucha desconfianza del Presidente. Si todos comenzarán a dejar los puestos o lo abandonaran sería la respuesta a todo lo malo que está haciendo.

Rene Soto

Hay muchas personas del propio partido que no confían en él, desde hace tiempo, pero al Presidente no le importa, él está acostumbrado a hacer lo que le parece correcto, toma una y otra y otra decisión a su manera, ni siquiera le importa quién confía en él, y seguirá haciendo de las suyas mientras pueda sin importar quiénes sean afectados. Lo que nos resta es estar unidos siempre como comunidad y tomar las cosas por el lado positivo, confiar en Dios y pedir que le dé sabiduría para gobernar.

Mar Misat Trigo

Donald Trump está ocultando algo que no quiere la gente que sepa, que quizás injerencia de que Rusia en las elecciones, no nos consta pero su comportamiento hace pensar eso. Su actitud es extraña, porque ya van dos funcionarios que corre. Hasta el momento no ha brindado una explicación clara del porqué destituyó al ex director del FBI, James Comey. Desde un principio él tenía mucha confianza que iba a ganar y se lo dijo siempre a Hillary en los debates presidenciales.

Diana Martínez

Me parece que sí está perdiendo la confianza de personas de su propio partido, ya que le han cuestionado que esto genera dudas sobre todo porque que no ha terminado la investigación sobre la injerencia de Rusia con miembros de su campaña y ahora de su gabinete.

Carolina Girón

Trump no piensa lo que hace, actúa sin analizar las cosas, lo hace por impulso y no es de extrañarse que miembros de propio partido no le tengan confianza, al menos la que le tenían antes de llegar a la Presidencia. No sé si Rusia tuvo injerencia en las elecciones pero con el hecho de destituir al ex director del FBI deja mucho que pensar. Trump seguirá sorprendiéndonos, esto apenas es el comienzo.