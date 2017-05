El Pueblo Opina

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley para derogar y sustituir el Obamacare. ¿En su caso cómo le afectaría?

Marleny Mesta

Tengo otro tipo de seguro médico pero por lo que he leído afectaría a muchas personas que tienen bajos ingresos porque perderían su seguro. Ahora ya no les importará cuánto ganan las personas sino qué edad tienes y qué tipo de enfermedad tienes. Esta medida solo alimentará a las aseguradoras porque sólo querrán asegurar a las personas que no tienen problemas médicos y no sabemos qué pasara con la gente que tiene cáncer, diabetes, problemas cardiológicos, entre otras enfermedades crónicas.

Estrella Murillo

Me preocupa porque esta representa una de las primeras victorias legislativas importantes del presidente Donald Trump y empezaría a ganar terreno. La idea de derogar el Obamacare es más que todo económico y pienso que lo que menos miran es la atención del paciente. Yo estaría de acuerdo que sustituyeran el Obamacare por algo mejor, pero si va a ser lo mismo o nos va a afectar en cuanto a la atención medica no tiene sentido que lo quiten.

Luis Napo Isaza

Según los comentarios de amigos que utilizan el seguro médico bajo el Obamacare, es totalmente un desastre y sobretodo, es extremadamente caro, no económico, como supuestamente debería ser, yo no lo utilizo, no me afecta en nada.

Marina Ochoa

La verdad si derogan el Obamacare a mí me afectaría en mucho porque me quedaría sin seguro médico y la cobertura es lo que más se necesita porque es un recurso vital para una situación de emergencia. Estaría de acuerdo si lo cambiarán por otro programa mejor, con mayores beneficios en la atención médica, mejores opciones y menores costos para todos.

Ivan Glez Nieto

Afecta porque por lo que he leído el nuevo plan busca derogar los subsidios para ayudar a las personas a obtener la cobertura médica, la expansión de Medicaid y las obligaciones para expandir los seguros médicos, lo que perjudicaría a las personas de bajos recursos. En mi caso, podría afectarme en cuanto a la cobertura no tanto en lo económico. Lo “positivo” de la nueva ley que quieren aprobar es que otorga un nuevo crédito fiscal destinado a ayudar a las personas a comprar seguros, aunque proporcionaría menos ayuda que el Obamacare para las personas de bajos ingresos.