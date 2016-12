El Pueblo Opina

¿Cree usted que con la muerte de Fidel Castro las cosas cambiarán para Cuba, los Estados Unidos

y el resto del mundo?

Mar Misat Salgado

Con su muerte pienso que no va a cambiar en nada porque hay que recordar que su hermano Raúl Castro aún sigue al frente, aunque el señor también está casi fuera por su edad y no creo que pueda hacer mucho. Fidel hizo cosas buenas pero también malas y eso ha impedido el desarrollo y libertad de la isla. Lo que Cuba necesita es un presidente más abierto, y no puede haber desarrollo teniendo malas relaciones con los Estados Unidos. Creo que vienen cosas buenas para Cuba.

Ivan Glez Nieto

Opino que los cambios ya se estaban dando entre Estados Unidos y Cuba, a cuenta gotas pero se estaban dando. Creo que ahora que ya no está Fidel Castro habrá un poco más de fluidez en las relaciones y acuerdos entre estas dos naciones y las del resto del mundo para el beneficio del pueblo cubano. Siento que habrá más libertad y más apoyo para Cuba. Lo bonito sería que los cubanos que emigraron de la isla hace tiempo puedan volver a ver a sus familiares.

Gustavo Salas

Como en el caso de Venezuela, Corea del norte y otros países, es difícil que la política castrense en cuba cambie, a menos que el pueblo se subleve. Si Donald Trump cumple lo que prometió en su campaña, la política norteamericana endurecerá las represalias contra Cuba, en todo caso el afectado será el pueblo cubano. Dios quiera que las cosas cambien en la isla y que las personas reciban más apoyo. Hay que tener la esperanza de que así será.

Erick Andino

Claro que se esperan tiempos mejores, tal vez por la gente que espera un cambio, pero es difícil, a mí me gustaría que todo cambiara para las personas que esperan disfrutar de la libertad que no tuvieron con Fidel Castro. Basta ya con el sufrimiento de estas personas, necesitan sentir un cambio por lo mejor. Ya se dio un primer paso de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, es un avance pero se debe fortalecer y ojala que el mundo también apoye al pueblo cubano para que no haya más exiliados.

José Casco

Después de la muerte del líder cubano Fidel Castro, muchos cubanos en la isla siguen sufriendo por su fallecimiento, lo contrario a otros en el mundo entero que lo han celebrado. Será recordado en el mundo porque con mano de hierro gobernó 47 años la isla y siguió siendo el máximo guía del régimen, porque ese hombre ha llegado donde no ha llegado nadie. De hecho ser presidente o líder de un país por tantos años no lo va a lograr nadie en el mundo. Ningún país del mundo pudo derrocarlo, como sucedió en otros países. El mundo entero lo ha criticado como un tirano comunista, pero hizo lazos con otros países, entre ellos, Rusia. Para sus admiradores fue un paradigma de justicia social y solidaridad con el Tercer Mundo, que elevó a Cuba a potencia mundial en logros del deporte, ciencia, con niveles de salud y educación descollantes en América Latina. Más de 1.5 millones de cubanos partieron al exilio pero creo que ni los mismos cubanos fuera de la isla llegaran a Cuba a cambiar vidas, menos a gobernar, ni mucho menos el mundo entero podrá terminar con la revolución implantada por Fidel Castro. No veo la posibilidad de llegar la oportunidad histórica de emprender una verdadera apertura política y económica dentro de los siguientes pocos años.