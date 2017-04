El Pueblo Opina

¿Usted conserva las tradiciones de Semana Santa de su país? ¿Cuáles son?

Ady Carmona

Claro que sí, las conservo y las sigo fielmente. Aunque aquí en los Estados Unidos la Semana Santa no forma parte de la cultura de este país, siempre existe el deseo en mí de participar firmemente en los eventos religiosos. Siempre asisto a la Catedral de San Patricio, en Nueva York, donde se celebran todas las tradiciones y nunca me pierdo la Vigilia Pascual, que es cuando esperamos con alegría la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lógico que en mi país, Perú, las tradiciones se viven con más fervor, pero lo importante es como uno lo viva en su corazón.

Valentine Aguilar

Sí, sigo las tradiciones aunque no a un cien por ciento porque uno aprovecha para estar con la familia y visitar a los seres queridos, pero el Domingo de Ramos siempre asisto a misa. El lunes, martes y miércoles santo, como no hay celebraciones me gustan quedarme en casa por la noche y ver las películas de Jesús que transmiten en la televisión o a veces las veo por Youtube. En ocasiones participó en el Vía Crucis, voy con mi familia y me gusta porque es una celebración que te permite reflexionar mientras caminas por las estaciones. Me gusta la Misa de Resurrección porque los cantos que se cantan en la iglesia son más alegres.

Alice García

En México se hace una procesión de Dios y se visten todos de negro, se les llama encapuchados y van con un manto largo y cubierta su cabeza, es en la noche y se hace un recorrido con velas, eso es el Viernes Santo. Es una tradición mexicana y me gusta participar, aunque aquí en Connecticut no se acostumbra a hacerlo. Asisto al lavatorio de los pies el Jueves Santo, a la Vigilia Pascual el Sábado de Gloria y en el Domingo de Resurreción nos vestimos de gala para recibir a Cristo Resucitado. La Semana Santa es una época de reflexión y de fe, aunque estemos lejos de nuestro país siempre se vive con devoción.

Fernando López

En Guatemala se vive con más devoción la Semana Santa que aquí en los Estados Unidos. Allá las tradiciones son más especiales. Me gusta mucho el decorado de las calles con aserrín, las famosas alfombras con imágenes cristianas. Aquí en Nueva York nunca lo han hecho. Participo poco en las tradiciones de Semana Santa, pero cuando he asistido a la iglesia me han gustado mucho. Cuando asisto trato de vivir con devoción el Vía Crucis, y una vez fui a la Adoración de la Cruz y también me gustó. Este año trataré de vivir más la Semana Santa.

Katerine Vega

Como mexicana me gustan las tradiciones de la Semana Santa porque nos recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y es una invitación que me hace el Señor para que no me aleje de Él, de que siga sus pasos y cumpla con su Palabra. Esta Semana Santa me he hecho en propósito de ir más a misa todos los domingos. Siento que me he enfriado un poco en mi vida cristiana y esta es una buena oportunidad para participar más en la iglesia.