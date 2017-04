El Pueblo Opina

¿Cree que New Haven y Hartford deberían sumarse para demandar a Donald Trump como lo ha hecho Seattle y otras ciudades por la orden ejecutiva que amenaza con cortar los recursos federales a las ciudades santuario?

Yohery Marmol

No creo que sea conveniente, ya que el presidente Donald Trump seguirá con su política anti inmigrante y nadie lo hará cambiar de parecer. Además, nadie garantiza que demandándolo él se quedará de brazos cruzados. Está claro que las ciudades santuario son su objetivo, ya que son las que protegen a los inmigrantes. La mejor manera de continuar apoyando a nuestros hermanos indocumentados es instarlos a que se informen, a que no incurran en delitos y a evitar a toda costa el contacto mínimo con la policía, a menos que sean víctimas de un delito, por lo demás, yo recomiendo mucha prudencia.

Edith Targonski

Creo que están en todo su derecho de hacerlo. La orden ejecutiva del presidente Donald Trump afectaría a esas ciudades enormemente, y una demanda sería algo que los beneficie de alguna manera. De la misma forma como el presidente Trump saca provecho de los derechos que tiene como ciudadano para beneficiarse a la hora de pagar los impuestos y demás, de la misma manera las ciudades y gobiernos locales tienen derecho de un juicio para defender los derechos de sus residentes y poder desempeñar sus deberes como les corresponde. Una demanda en contra de esa orden ejecutiva es una forma de velar por el bienestar de los residentes de dichas ciudades.

Carlos Ramos

El no otorgar fondos federales a las ciudades santuario, que son aquellas que no colaboran con las autoridades federales a efectos de la deportación de los indocumentados, es algo que va en contra de la Constitución de los Estados Unidos y el presidente Donald Trump ya es tiempo que reflexione sobre eso. Si continúa con sus políticas anti inmigrantes seguirá perdiendo apoyo incluso dentro de su propio partido político porque está tomando decisiones a la ligera, sin profundizar en los temas. No me extrañaría que New Haven, Hartford y otras ciudades de Connecticut se sumen a la lista de aquellas que interpongan una demanda porque las políticas del actual mandatario no tienen razón de ser.

Theresa Rodríguez

Pienso que New Haven y Hartford sí deberían de tomar acción contra las políticas del presidente Donald Trump en el tema de inmigración, porque él no puede cortar los fondos federales a su antojo, es un derecho que tienen todas las ciudades, para mí esa es una medida de represión. Veo con mucho positivismo que pese a las amenazas de Trump las ciudades santuario siguen firmes y no se doblegan ante las amenazas pero pienso que se debería llegar más allá y sumarse a la lista de las ciudades que están demandando al mandatario como Seattle, San Francisco y otras. Es tiempo de tomar más acción.