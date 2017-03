El Pueblo Opina

En vista de los últimos acontecimientos en los que se han visto involucrados hispanos en crímenes ¿Usted cree que deben ser deportados de forma inmediata?

Valentín Castrejón

Todos los actos negativos a la sociedad deben ser castigados y si la deportación es debida tienen que aplicarse sobre las leyes establecidas, lo malo es que mandarías a los países de procedencia a los infractores sin un castigo previo y lo que se requiere es una justicia plena. Estoy de acuerdo que los deporten de inmediato pero que sean castigados con todo el peso de la ley. No se pueden dejar impunes los crímenes.

Yazmín Sánchez

Estoy a favor de que las personas indocumentadas que vienen a cometer actos delictivos sean deportadas, porque no vienen a contribuir nada bueno al país. En cambio los indocumentados que lleva una vida recta y digna en los Estados Unidos, que trabajan diariamente y contribuyen a que el país crezca sí merecen una segunda oportunidad y deberían tener el derecho a poder pelear su caso para no ser deportados. Pienso que si hay un juicio antes no se cometerían muchas injusticias.

Juan Alfredo Álvarez

No se debe de generalizar a los hispanos porque muchos de nosotros somos gente trabajadora que lucha por una mejor condición de vida. Todos merecen un juicio justo y si se les encuentran culpables en dicha acción deben ser castigados clon todo el peso de la ley pero que no nos generalicen. Nosotros mismos a veces nos afectamos solos, por ejemplo, lo que ocurrió con la camiseta robada al jugador de fútbol americano de Houston y que fue encontrada en México nos deja mal parados, la gente puede pensar que todos somos así. Habemos más buenos que malos.

Zoé Villagomez

No estoy de acuerdo que sean deportados sin antes pasar por un juicio en la Corte de Inmigración porque se cometerían muchas injusticias. Muchas personas que quizás no hayan cometido delitos graves pueden ser deportadas porque ellas no lucharían por su inocencia y muchos criminales podrían eludir a la justicia, eso sería una injusticia. Ningún inmigrante debe ser deportado de forma inmediata sin antes ser juzgado.

Carolina Olivan

Pienso que si el presidente Donald Trump deporta a los inmigrantes indocumentados de manera inmediata, sin juzgarlos, eso daría lugar a que ellos intenten nuevamente cruzar la frontera porque saben que no serían juzgados. Estoy de acuerdo que deporten a los criminales, a los que vienen a este país a delinquir y a no hacer nada provechoso, pero deben juzgarlos y castigados. La mayoría de los hispanos son gente bien intencionada que lo único que quieren es una vida mejor sin hacerle daño a nadie y pueden irse en la “colada”. Por uno es injusto que paguen todos.