El Pueblo Opina

Varios legisladores de Connecticut están buscando legalizar la marihuana para fines recreativos (para mayores de 21 años) argumentando que generará más ingresos económicos al Estado ¿Qué piensa usted de esa propuesta?

Janine Achury

Estuve visitando Colorado hace poco donde es legal la marihuana y fue deprimente ver personas jóvenes viviendo en las calles y provenientes de otros Estados. Viven en un abandono total y eso genera no sólo un mal aspecto en la ciudad sino también genera violencia pues había cientos de policías vigilando las calles. Estoy de acuerdo que hayan legalizado la marihuana para consumo médico. Legalizarla para fines recreativo quizás traiga más dinero para Connecticut pero también más inseguridad.

Oktavio Sánchez

Es una decisión de mucho riesgo, ya que pueden provocar que las personas se vuelvan adictas a la planta y sus efectos dependen en gran medida de la frecuencia del consumo. Aunque no existe evidencia de que la marihuana en pequeñas cantidades pueda provocar daños permanentes, considero que las personas no están preparadas para usar libremente esta droga. Si se toma en cuenta el aspecto económico pienso existen otros medios que pueden traer más ingresos al Estado y no necesariamente la marihuana recreativa. Creo que el Estado no está preparado para aprobar esta medida.

Janice Contreras

Es una mala decisión de los legisladores querer legalizar la marihuana para fines recreativos, porque así aumentarán las muertes por sobredosis, la adicción e incrementará la delincuencia, los drogadictos, aumentarán las muertes causadas por personas drogadas, violaciones y tantas cosas más. En vez de mejorar van empeorar la comunidad. Estoy en contra de todo eso. Hay tantas maneras, formas e ideas para mejorar una comunidad, y es triste que por tener más ingresos económicos quieran legalizar la marihuana.

Edward Gómez

Estaría de acuerdo con la marihuana recreativa si fuese un consumo controlado y si la venta se restringe porque podría caer en manos de menores. La marihuana recreativa sin control puede generar consecuencias negativas para la sociedad y naturalmente para las personas que la consuman sin medir las consecuencias. Por unos dólares más no se puede poner en riesgo la salud de las personas. Es mejor ver qué ocurre primero en los estados vecinos y después se pueden corregir algunas lagunas.

Maize Beatrice Montilla

Por obtener riquezas legalizar la marihuana para fines recreativos no ayuda a la humanidad que está en camino a su propia destrucción. No es igual usar la marihuana con fines medicinales para quien físicamente lo necesita y es controlada que utilizarla por libertinaje o con fines recreativos, que no trae ningún beneficio para el ser humano, al contrario le afecta en todos los sentidos. Una copa de tequila te aporta probióticos y una botella provoca embriaguez.