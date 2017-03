El Pueblo Opina

La Cuaresma es un tiempo de ayuno, reflexión y penitencia como preparación para la Semana Santa. Es el período de 40 días que antecede a las celebraciones de la Pascua. ¿Cómo vive usted la Cuaresma?

Alexa Cruz

La Cuaresma tiene una fuerza grande para el cristiano, aunque muchos lo ven solamente como un sacrificio. Yo la vivo más que todo como un período de reflexión. Es un poco acompañar a nuestro señor Jesucristo. En lo personal la tomo para pensar cómo estoy haciendo las cosas, cómo estoy viviendo mi vida o cómo está mi comportamiento. La Iglesia invita a que sea acompañada de ciertos sacrificios o de ciertas cosas que pueden ayudar, creo que a veces también hace falta un poquito de sacrificio de nuestra parte. Es un tiempo de conversión, empieza con miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo.

Leticia Coello

El modo en que se vive la Cuaresma ha cambiado como por ejemplo las abstinencias de los viernes, que resultan a menudo un poco significativas, pero que tienen un gran valor. Muchas personas no saben el verdadero significado de la Cuaresma o no las entienden y consideran que muchas no tienen sentido. Aunque la devoción ya no sea la misma de años anteriores, yo la sigo viviendo con la misma dedicación porque la considero un tiempo para consolidar la fe y la vida cristiana y a estar preparada para recibir el tiempo de Pascua. No es fácil, uno como humano cae en muchas tentaciones pero la oración es nuestra mejor arma.

Franklin Acosta

Yo tomo la Cuaresma como un “Volver a Jesús” para tener una verdadera conversión personal y pastoral. Es un llamado que Dios nos hace para reencontrarnos con él y vivir el Evangelio plenamente. Yo recomiendo siempre reflexionar y ver como esta nuestra vida de fe. Es importante que nos preparemos plenamente para la llegada de la Pascua y participar en todas las celebraciones. Si vivimos con fe la Cuaresma sin duda cambiará nuestras vidas.

Ivonne Rodríguez

La Cuaresma me invita al ayuno, que es privarme de algo que me gusta y ofrecerlo a nuestro Señor. En mi caso, lo hago siempre porque además del sacrificio también me invita a la reflexión, de analizar cómo me estoy comportando, qué estoy haciendo y cómo estoy haciendo las cosas como un acto de contrición. Es un poco de ejercicio, dejar de hacer penitencias solamente por hacerlas, sino para poder pensar cómo puedo cambiar o mejorar. Es un tiempo de cambio. En lo personal me ha ayudado mucho aunque la vida del cristiano es una lucha constante.

Luis Fernando Muñoz

En lo personal pienso que la Cuaresma es dejarnos transformar por la Acción del Espíritu Santo, como San Pablo en el camino a Damasco. Es un tiempo de conversión y reflexión y durante este tiempo como su nombre lo dice, son 40 días, en el que los católicos somos llamados a reflexionar y meditar en nuestra vida de cristianos y si estamos siguiendo de verdad a Cristo. Se nos invita a hacer oración, ayuno y dar limosnas, expresiones del compromiso de conversión. La Cuaresma es un alto en el camino para meditar sobre quien somos y hacia dónde vamos. Trato de vivirla plenamente, soy un católico que trato de estar activo y este tiempo litúrgico me invita a seguir y a no desviarme del camino que lleva a Jesús.