El Pueblo Opina

¿Qué piensa usted del proyecto de ley que busca revocar las licencias de conducir para los indocumentados de Connecticut?

Tatiana Mendoza

Considero que quienes ya tienen una licencia para conducir fue porque cumplieron con las condiciones que el Estado les impuso para obtener el documento y revocarlo sería desconocer los derechos derivados del trámite administrativo y una manera de ejercer discriminación. Si bien su condición de indocumentados hace lógico, desde el punto de vista meramente legal, que se generen restricciones, cuando obtuvieron sus licencias fueron otras las consideraciones y hoy en día sin la voluntad de ellos sería abiertamente injusto y arbitrario revocarles las licencias. Además, que ellos tengan o mantengan las licencias asegura que las responsabilidades por los accidentes de tránsito estén cubiertas y no genere situaciones de inseguridad jurídica y personal.

Rene Soto

Las licencias son un logro muy importante y gracias a Dios se firmó en ley hace varios años, por lo que tenemos que sentirnos muy afortunados, ya que si se hubiera aprobado en este tiempo no habría ninguna posibilidad. La ley está firmada y muchas personas han sido beneficiadas, pero eso no quiere decir que estemos tranquilos, hay que estar atentos para apoyar cualquier llamado de las autoridades y líderes comunitarios para que vean también la presencia de la comunidad. Gracias a Dios en la audiencia pública del miércoles pasado se dijo que no se revocará y ese es un alivio para todos los beneficiarios. Por otra parte, siempre es bueno recomendar a nuestra comunidad que manejen con cuidado y que si aún no tienen la licencia que por favor la tramiten lo antes posible, ya que es un privilegio que tengamos esta oportunidad en Connecticut. También agradecer a nuestras autoridades por mostrar este apoyo hacia nuestra comunidad, Dios los bendiga.

Yazmín Ramírez

Me parece injusto que después de emocionar a tanta gente con ese derecho ahora estén pensando revocarlo y a la vez me parece anti constitucional que después de prometer que este derecho no cambiaría ahora estén pensando precisamente en cambiarlo. Por otro lado, creo que todos los cambios que se están dando a través del Poder Ejecutivo empujan a que de una vez por todas exijamos al Congreso (a través de nuestros representantes estatales) una Reforma Migratoria Integral. En ese caso si se puede revocar esta ley, ya que nos abre las puertas para una reforma migratoria pues adelante.

Leonel Arenas

Creo que causaría un gran impacto en la comunidad indocumentada que ya se siente con más confianza manejando, siguiendo las leyes de manejo en el Estado, y aportando al pagar sus seguros y ofrecer a sus pasajeros mayor seguridad. Es algo injusto también que pretendan quitar esa ley porque sería un retroceso por lo conseguido hasta el momento de tenernos registrados con nuestros datos, que para muchos es una amenaza para ubicarnos más fácilmente, pero corremos más riesgos al no portar una licencia. Ojala los legisladores de Connecticut reconsideren no revocar esta ley sino mantenerla vigente y así no ser una amenaza a la seguridad del transporte al conducir sin licencias.

Cinthya Rangel

Si se aprueba ese proyecto de ley aumentaría el miedo entre la comunidad inmigrante indocumentada en Connecticut y se incrementarían las tensiones que se viven en este momento. La ley la aprobaron hace tres años y hasta el momento no ha existido ningún problema, los conductores indocumentados han cumplido con la ley y pienso que le ha traído más beneficios económicos al Estado. Revocar las licencias de conducir para los indocumentados sería un error, porque aumentaría la inseguridad en las carreteras.