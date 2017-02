El Pueblo Opina

¿Cree usted que las marchas de protesta y la convocatoria al “Día sin Inmigrantes” causan algún efecto en las decisiones de Donald Trump?

María Valderrama

Con esta convocatoria podemos mostrar que somos un gran aporte a la economía de este país y no sería igual sin los inmigrantes, sin embargo, las agencias del Departamento de Seguridad Nacional posiblemente continúen aplicando la orden presidencial de Donald Trump, ya que el bloqueo sobre la deportación de refugiados es algo temporal. Si se unieran a los inmigrantes todas las agencias del gobierno y altos mandos sería diferente pero la realidad como vemos no es así. El mensaje del Presidente es tristemente diferente a las raíces de esta gran nación.

Carlos Hernández

No causa ningún efecto, ya que Donald Trump es una persona cerrada y seguirá firmando órdenes ejecutivas que en vez de unir a este país lo desune. Con la iniciativa de un “Día sin Inmigrantes” quien pierde es el trabajador hispano que no recibió ese día su ingresos diarios. Estoy de acuerdo que se ejerza presión para que ya no existan decisiones en contra de los inmigrantes, pero se debe buscar una forma más contundente, que nos beneficie de inmediato y que sea duradero.

Jessica Jaramillo

El racismo es producto de malas enseñanzas, los parientes son responsables de enseñarle racismo a sus niños, pensaría que el problema es más que solamente una generación. El racismo se ve pero ya con el presidente Donald Trump la gente piensa que es aceptable. Como dije, es un problema generacional, pero soy positiva y trato de pensar que la nueva generación, de los que llaman “Mileniales”, tenemos perspectivas más socialistas y esto se puede ver como algo negativo, pero tenemos que entender todos como generaciones viejas y jóvenes que la democracia es un problema y hay necesidad de cambio. Donald Trump ha podido tomar las enseñanzas de sus familias y de republicanos racistas que piensan que poder y plata son todo en la vida, pero nosotros somos luchadores, los inmigrantes podemos, somos los Estados Unidos, nosotros podemos construir un imperio con reglas de inclusión, empatía, compasión y poder entender que problemas sociales, educacionales o políticos es en nuestro poder. Nosotros la gente somos capaz de cambiar el mundo, sólo es de ver el “Día sin inmigrantes”, cuantos negocios estuvieron cerrados porque mayoría son negocios de nosotros los inmigrantes, las minorías, pero con el poder de salir mejor de todo el caos.

Francisco Esquivel

No creo que cause un efecto directo en las decisiones de Donald Trump en este momento, pero si es una presión extra que tiene y al mismo tiempo nos hacemos sentir. La gente que lo rodea, los empresarios más grandes de alguna manera ponen sus ojos en nosotros y se interesan en saber el porqué de las protestas, el porqué los inmigrantes somos importantes para los Estados Unidos y de qué manera pueden ayudarnos. De manera que si no tiene un efecto directo con Donald Trump en este momento, si lo tendrá indirectamente y será fundamental para las decisiones futuras.

Briana Ventura

Pienso que no surte ningún efecto. Al presidente Donald Trump no le afecta en lo más absoluto, porque él no llegó a la presidencia a buscar su beneficio económico, sabemos que es un magnate. Las decisiones racistas que ha tomado las ha hecho sin pensar en las consecuencias y sin ningún plan específico. La única manera que los inmigrantes podemos demostrarle a Trump nuestro poder es superándonos cada uno día a día. Las marchas y las protestan ayudan en el momento pero sólo tienen un efecto efímero. Son más los que apoyan a los inmigrantes que los que respaldan las decisiones de Trump.