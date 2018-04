Dreamers celebran: Cámara de Representantes aprueba ayuda financiera para estudiantes indocumentados

HARTFORD.- Los dreamers obtuvieron una victoria histórica. La Cámara de Representantes aprobó esta semana la SB4, que otorga el acceso equitativo a la educación superior y la ayuda institucional financiera para los estudiantes indocumentados que viven en el Estado y se han graduado de las escuelas secundarias locales.

Los jóvenes inmigrantes han estado luchando por un acceso equitativo a la educación superior durante los últimos cinco años, donde se habían encontrado con un callejón sin salida en la Cámara de Representantes.

A pesar de la terminación de la Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) y sus tumultuosos fallos judiciales, los jóvenes inmigrantes, educadores y aliados han estado en la capital del Estado compartiendo sus historias y presionando tanto al liderazgo demócrata como a los republicanos para que promulguen una ley que garantice que cada estudiante indocumentado pueda acceder a la educación superior sin barreras bajo la campaña #AffordToDream.

Todo cambió esta semana cuando la Cámara de Representantes aprobó el acceso equitativo a la educación superior y ayuda institucional financiera para los estudiantes indocumentados.

Camila Bortolleto, directora de campaña de CT Students for a Dream y destinataria de DACA, expresó a EL SOL News que “hoy (el miércoles pasado) fue un momento histórico para Connecticut. Nuestros legisladores han rechazado las divisiones partidistas que se ven en Washington DC y han adoptado un enfoque bipartidista para apoyar a los jóvenes inmigrantes de Connecticut. Mientras en Washinton DC se ha fallado una y otra vez para apoyar a los jóvenes inmigrantes desde el final de DACA, esta semana vimos que Connecticut puede hacerlo mejor, podemos elevarnos más allá del partidismo de Washington DC y proteger a nuestra gente”.

Bortolleto agregó que “los estudiantes indocumentados se han convertido en una presencia constante en la capital del Estado durante este año y en años anteriores. En los últimos años, hemos ganado el apoyo de todas las instituciones de educación superior de Connecticut, docenas de grupos comunitarios, sindicatos y legisladores de ambos lados del pasillo. Hemos demostrado que nuestros estudiantes y nuestra comunidad tienen el poder de luchar y ganar cambios reales para nuestra comunidad”.

Por su parte, Najey Clavijo, estudiante indocumentado en la Danbury High School, expresó que “la administración Trump ha intentado enterrar a los jóvenes inmigrantes, pero nuestra comunidad ha declarado que todavía somos #HereToFight. He estado estudiando duro para graduarme en dos meses y al mismo tiempo he estado haciendo malabares con una semana de trabajo de 35 horas para ayudar a mi madre con el alquiler y las facturas. Ha sido difícil, pero estoy un paso más cerca de realizar mi sueño de estudiar ingeniería informática. Sé que todavía no será un camino fácil, ya que como estudiante indocumentado aún enfrentaré muchos obstáculos, pero sé que el estado de Connecticut cree en mi potencial. Hoy puedo darme el lujo de soñar”.

Gabriela Valdiglesias, estudiante indocumentada de un colegio comunitario de Connecticut, precisó que “la aprobación de esta ley es una victoria para nuestra comunidad. Durante cinco años, hemos marchado, nos hemos movilizado y organizado para tener el mismo acceso a la educación superior y a la ayuda financiera. Hemos ganado el apoyo de legisladores e incontables líderes y organizaciones comunitarias debido al trabajo de nuestros estudiantes y nuestra comunidad. Además, es una victoria para mí y mi familia”.

La ayuda institucional se financia con los ingresos de la matrícula. A pesar de pagar la matrícula, los estudiantes indocumentados no pueden acceder a la ayuda institucional que se crea a partir de sus dólares de matrícula.

De acuerdo con los dreamers, la HB 5031 solucionaría esta injusticia. La Note from the Office of Fiscal Analysis concluyó por cuarto año consecutivo que esta propuesta no tendría impacto fiscal en el Estado o en el sistema de educación superior. Confirmó que este proyecto de ley no solo es gratuito para el estado, sino que también beneficiará a Connecticut al aumentar nuestra base de impuestos y los ingresos de la matrícula.