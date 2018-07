Distribuirán cupones de alimentos a adultos mayores

YONKERS.- El alcalde Mike Spano anunció que la Yonkers Office for the Aging distribuirá cupones de alimentos del mercado de agricultores a los adultos mayores.

Los cupones estarán disponibles en la Yonkers Office for the Aging el martes 17 y el miércoles 18 de julio, de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, y de 1:00 a 3:00 de la tarde, en el Chema Community Center, en 435 Riverdale Avenue.

De acuerdo con la Ciudad, los cupones están disponibles para los solicitantes calificados de 60 años o más y que actualmente reciben o son elegibles para recibir el Supplemental Security Income (SSI), asistencia pública, cupones de alimentos, subsidio de vivienda de la Sección 8 o que tengan un ingreso mensual de mil 872 dólares por mes o menos para un hogar de una persona; 2 mil 358 dólares por mes o menos para un hogar de dos personas y 3 mil 204 dólares por mes o menos para un hogar de tres personas.

Los adultos mayores de Yonkers deben portar su identificación con foto y prueba de edad, se informó.

Según los promotores, hay un suministro limitado, lo que permite solo un folleto por hogar.

Los adultos mayores de Yonkers pueden usar los cupones en los mercados de agricultores ubicados en toda el área y se proporcionará una lista con el folleto de cupones.

“Animamos a nuestros adultos mayores a hacer uso de este servicio de ahorro de dinero que atraerá a nuestros residentes a salir y comprar, contribuir con nuestras granjas locales, mientras disfrutan de los beneficios de los productos frescos y de cosecha propia”, declaró Spano.

Los mercados brindan a los residentes de Yonkers la oportunidad de comprar productos cultivados en granjas de Nueva York directamente a los agricultores, algo que es especialmente importante en áreas de bajos ingresos y desatendidas.

El Senior Farmers Market Program es financiado por la Food and Nutrition Service Division del United States Department of Agriculture and Markets, en colaboracion con el NY State Office for the Aging, NYS Department of Agriculture and Markets y los Westchester County Department of Senior Programs and Services.

El mercado de agricultores de Yonkers estará disponible en la Saint Johns Church, en 1 Hudson Street, todos los jueves de 7:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, del 19 de julio hasta el 17 de noviembre, finalizó Spano.