Después de que 10 inmigrantes fueron encontrados muertos en un camión en San Antonio, Texas ¿Cree usted que vale la pena arriesgarse a venir a los Estados Unidos de manera indocumentada?

Pamela Arenas

Es terrible ver que hasta el día de hoy haya gente tan inhumana que no se agarra el corazón y exponga y deje abandonada de esa manera a toda esa gente en ese camión. Definitivamente nada que arriesgue nuestra propia vida de esa manera vale la pena hacer. Uno viene como inmigrante de su país para encontrar sueños que no podemos lograr en nuestra propia tierra, alcanzar metas que sólo se pueden lograr lejos de la patria, para una mejor calidad de vida y de nuestras familias, no para perderla de esa manera. Valoren sus vidas y no la arriesguen así. Es difícil por muchas razones, como la situación económica, tener a familiares lejos y querer venir a verlos y por eso toman la decisión de venir con “coyotes” en camiones escondidos pero la verdad no lo tomen ni como la última opción. Siempre habrá una manera de mejorar en la vida pero si la pierdes así de nada valdrá todo tu esfuerzo.

Mary Reyes

Creo que no vale la pena arriesgar la vida por ir tras un sueño, porque tus sueños igual los puedes realizar en tu país esforzándote y trabajando día a día para lograrlo. Es un riesgo ir a un lugar que no conoces y encontrarte con personas desconocidas que prometen ayudarte y te abandonan. Si se quiere lograr el sueño americano es mejor hacerlo viniendo a los Estados Unidos de manera legal.

Yonatan Armenta

La vida que es sólo una y hay que pensar en nuestras familias que esperan temerosos al no saber de nosotros. Siempre buscamos prosperar en donde hay mas recursos, pero no vale la pena arriesgarse por algo que no sabemos cómo va a terminar. Trabajo hay donde sea, quizas no sean bien pagados pero vale más vivir limitadamente pero estar con los tuyos y tener sobre todo salud para disfrutarla, que arriesgarse a ir a la frontera sin saber lo que te puede pasar.

Denys Chavarria

Si hay hambre en nuestros países y falta de trabajo, el arriesgarse y lograr la travesía vale la pena, pero de manera personal yo no lo haría. No me hubiese arriesgado a venir por la frontera. Mejor buscaría trabajo en mi país, además en México y Latinoamerica hay más fuentes de trabajo y opciones para sobrevivir.

Carolina Euceda

No vale la pena arriesgarse. Sé que nuestros países están atravesando situaciones muy dificiles, hay escasez de empleos y uno a veces toma esa desicion de venirse como decimos “mojados” y han sucedido casos que unos encuentran ahí la muerte, otros pasan sin comer alimentos y otros sin agua. Por tal razón, no vale la pena arriesgarse. Uno mismo tiene que proponerse luchar el día a día para seguir adelante. Cada persona tiene su manera de pensar, pero la opcion de venirse por la frontera no es la correcta porque arriesgan sus vidas.