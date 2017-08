Descubren más de 21 mil casos de fraude de identidad

WHITE PLAINS.- El gobernador Andrew Cuomo anunció que el Department of Motor Vehicles’ Facial Recognition Technology Program ha identificado más de 21 mil posibles casos de fraude o suplantación de identidad desde que se puso en funcionamiento.

Más de 7 mil de esos casos se han generado en los últimos 18 meses.

El hito se debe, en parte, a la mejora tecnológica significativa que se hizo en enero de 2016. Con la mejora se duplicó la cantidad de puntos de reconocimiento detectados en las fotografías de los conductores, lo que ha mejorado considerablemente la capacidad del sistema de detectar la correspondencia de la fotografía con otra almacenada en la base de datos existente y de identificar a las personas que tengan dos o más tarjetas de identificación.

A la fecha, estas investigaciones han dado como resultado más de 4 mil arrestos (48 en el condado de Westchester) y más de 16 mil personas enfrentando acciones administrativas.

Los arrestos fueron efectuados en la Ciudad de Nueva York (122), Región Capital (48), Long Island (56), condado de Westchester (48), Región Oeste de Nueva York (10), Finger Lakes (6), Región Sur (6) y Región Central de Nueva York (5).

Según un estudio de tres años de duración sobre el programa de reconocimiento facial hecho por el Institute for Traffic Safety Management and Research (ITSMR), entre febrero de 2010 y enero de 2013, los conductores que tienen múltiples expedientes suponen un riesgo vial grave en las carreteras del estado de Nueva York.

De los más de 12 mil 300 casos de conductores con expedientes múltiples que posiblemente habían cometido fraude, el 24 por ciento no tenía una licencia válida registrada con su identidad real.

Los investigadores del DMV trabajan con diversos organismos de las fuerzas del orden federales, estatales y locales para aprehender a individuos detectados a través de la tecnología de reconocimiento facial que suelen enfrentan uno o más cargos por delitos graves.

El estudio del ITSMR descubrió que alrededor del 50 por ciento de las personas con que se usó el reconocimiento facial para determinar que tenían múltiples expedientes de conducir había obtenido el segundo expediente después que su licencia original fuera suspendida o revocada. La agencia sigue dando prioridad a las investigaciones sobre las personas que obtienen licencias para conducir comerciales (CDL) y otras licencias para conductores profesionales de modo fraudulento, y desde el 1º de junio de 2017 se ha acusado a más de 30 personas de cometer ese tipo de delitos.

El sistema de reconocimiento facial del estado de Nueva York empezó a funcionar en febrero de 2010. Con la mejora de 2016 se duplicó la cantidad de puntos de reconocimiento detectados (64 a 128) por el sistema, lo que ha mejorado considerablemente la capacidad del sistema de detectar la correspondencia de la fotografía con otra almacenada en la base de datos del DMV.

El sistema también ofrece la capacidad de superponer imágenes, invertir colores y convertir imágenes a blanco y negro para ver mejor cicatrices y marcas de identificación en el rostro.

Los diferentes estilos de cabello, anteojos y otras características que cambian con el tiempo, no evitan que el sistema haga coincidir las fotografías.

El DMV no emitirá una licencia para conducir u otro tipo de identificación hasta que la fotografía nueva sea procesada utilizando el sistema de reconocimiento facial.

Las personas que son arrestadas por motivo de una investigación hecha cuando se ha encontrado una coincidencia posible de reconocimiento facial generalmente son acusadas de presentación de documentos falsos, alteración de registros públicos y falsificación.

El DMV también trabaja con otros estados, utilizando la tecnología de reconocimiento facial para identificar a los titulares de las CDL que intentan aprovecharse del proceso de otorgamiento de licencias estatales individuales para evadir multas de tránsito, cometer fraudes de seguro o evitar las evaluaciones de responsabilidad a conductores.

En otoño de 2015 el estado de Nueva York trabajó con el estado de New Jersey e identificó a 62 personas que tenían carnés de identidad de ambas jurisdicciones.

Además de trabajar con Nueva Jersey, el estado de Nueva York está trabajando con Maryland y Connecticut para identificar personas que tengan múltiples licencias CDL.

Si las operaciones son demasiado antiguas para iniciar los procedimientos penales, el DMV aún puede hacer responsables a los sujetos revocando sus licencias y transfiriendo todas sus multas, condenas y choques al expediente real del individuo, finalizaron las autoridades.