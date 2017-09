Derogación de Obamacare afectaría duramente a CT

HARTFORD.- Dos senadores republicanos están trabajando en un nuevo proyecto de ley para derogar y reemplazar el Obamacare. Los analistas aseguraron que el nuevo plan afectaría duramente a Connecticut.

Según los informes, los senadores Bill Cassidy (R-Luisiana) y Lindsey Graham (Carolina del Sur), trabajan con la Casa Blanca en un proyecto de ley que cortaría profundamente el Medicaid, instituiría un tope per capita sobre los beneficios de Medicaid y reemplazaría los subsidios al mercado de seguros médicos.

Las expansiones de Medicaid con subsidios de bloque decreciente terminarían totalmente en 2026.

Según Jacob Leibenluft, asesor principal del Center for Budget and Policy Priorities, el plan devastaría la cobertura de salud en estados como Connecticut que han logrado inscribir a muchas personas de bajos y moderados ingresos en Medicaid y los planes de mercado.

“La subvención en bloque y la captación per cápita combinada reducirían los fondos federales para la cobertura de salud en Connecticut en casi 2 mil 500 millones de dólares en 2026”, manifestó Leibenluft.

Bajo el proyecto de ley, algunos estados, como Alabama y Mississippi, inicialmente recibirían más dinero de la atención médica federal, pero desaparecería cuando terminen las subvenciones en bloque.

Leibenluft señaló que, además de los recortes generales, el proyecto de ley redistribuiría la reducción de los fondos federales a través de los estados, basado en gran medida en criterios no relacionados con las necesidades reales de gasto o ganancias bajo la Affordable Care Act (ACA).

“Lo que se puede ver bajo este plan, es que varios estados están realmente devastados a corto plazo, algunos estados solo están heridos, pero a la larga todo Estado perdería significativamente”, agregó.

Leibenluft indicó que una vez que las concesiones del bloque terminen, la nueva ley esencialmente sería una derogación de la Ley del Cuidado de salud, sin un reemplazo viable.

Pero el proyecto de ley de Cassidy y Graham no es la única opción para reformar el sistema de salud.

Leibenluft señaló que, después de que la votación de julio pasado estancó los esfuerzos para derogar el Obamacare, varios senadores de ambos lados del pasillo se comprometieron a trabajar juntos en una solución.

“Este es un esfuerzo para estabilizar la Affordable Care Act, mejorar el sistema de atención médica y tratar de encontrar las formas de trabajar de una manera bipartidista para reducir los costos y mejorar la cobertura”, indicó

El Senado estatal celebrará audiencias sobre el esfuerzo bipartidista para arreglar el sistema de atención médica a principios del próximo mes.