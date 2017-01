Derogación del ‘ObamaCare’ podría significar grandes pérdidas de empleos, según un estudio

HARTFORD.- El crecimiento de la economía será un foco importante en la administración del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, una de sus principales metas podría tener un gran impacto en la dirección contraria, mostró un nuevo estudio publicado esta semana.

La derogación de la Affordable Care Act (ACA) sin un reemplazo podría costar a la nación 2.6 millones de empleos, con 36 mil en Connecticut.

El estudio, realizado por The Commonwealth Fund y el Milken Institute School of Public Health de la George Washington University, se centra principalmente en los créditos fiscales federales y los pagos a los estados para la expansión de Medicaid.

Si la administración derogara esos componentes y no los reemplazara con “políticas sólidas”, las pérdidas de empleos en el Estado serían grandes tanto en número como en alcance, agregó el reporte.

Pero sólo el 40 por ciento de los 36 mil empleos perdidos vendría de la industria del cuidado de la salud, un hallazgo que sorprendió a los autores del estudio.

“La atención sanitaria es una sexta parte de la economía total de los Estados Unidos. Esto tendrá repercusiones en general”, comentó Leighton Ku, director del Center for Health Policy Research and professor en la Milken Institute School of Public Health de la George Washington University, quien agregó que “la pérdida de puestos de trabajo en la atención de la salud era obvia, pero estos recortes se agitarían en toda la economía”.

Ku indicó que otros trabajos afectados estarían en el área de la construcción, seguros, gobierno y otros campos.

“Si un hospital o clínica de salud planeaban hacer una renovación o agregar otra ala, es posible que no puedan permitirse realizar estas mejoras si los ingresos caen”, precisó.

“La gente que habría sido empleada para esa renovación, como los arquitectos, trabajadores de la construcción y empleados calificados, perderán ese trabajo.

Estas pérdidas, a su vez, crearían un recorte de empleos en las industrias minoristas y de hostelería. El hecho de que la derogación del ObamaCare afecte a otros sectores fue sorprendente para nosotros”, precisó Ku.

El estudio también muestra que el Estado perdería 23.3 mil millones de dólares en ingresos e impuestos de 2019 a 2023, así como 747.5 millones en impuestos estatales y locales.

Ku explicó que Connecticut sería golpeado duramente porque el cuidado de la salud y los seguros son industrias claves para el Estado.

El informe analizó el impacto económico que tendría una derogación de los créditos fiscales y la expansión del Medicaid en los 50 estados.

California podría perder 334 mil puestos de trabajo, el más afectado en la nación.

Por su parte, Texas, Illinois, Michigan, Ohio, Pensilvania, Nueva York y Florida perderían más de 100 mil puestos de trabajo. Massachusetts sería el Estado más afectado del área de Nueva Inglaterra con 57 mil pérdidas de empleo.

La administración Trump y los republicanos en el Congreso buscan derogar la ACA, también conocida como ObamaCare, y reemplazarla con su propio plan, cuyos detalles aún no han sido publicados.

Los créditos tributarios de la prima federal y la expansión de Medicaid son dos disposiciones que probablemente serán derogadas, precisó Ku.

Trump indicó la semana pasada que su plan “asegurará a todo el mundo”. Dijo que brindará detalles hasta que Tom Price, su nominado como secretario del Departamento de Salud, sea confirmado.