Delitos menores podrían llevar a deportación a indocumentados

NUEVA YORK.- Las organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han mostrado su preocupación de que por delitos menores los inmigrantes indocumentados de todo el estado de Nueva York puedan estar en riesgo de ser deportados.

Delitos como tirar la basura, hacer necesidades fisiológicas en la vía pública e infracciones por conducción podrían ser causantes del arresto y facilitar la labor del U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) que podría intervenir con los procesados.

Por tal razón, las organización pro inmigrantes pidieron a los agentes policiales de la ciudad de Nueva York y de todo el Estado que no hagan arrestos asociados con estos delitos al considerarlos que no son graves.

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, aseguró que el Departamento de Policía continuará arrestando a quienes cometan delitos menores no con el fin de facilitarle la labor a los agentes del ICE sino para mantener la seguridad pública.

Las organizaciones defensoras de los inmigrantes consideraron que lo anterior podría facilitar que las autoridades federales de inmigración arresten a inmigrantes indocumentados y aumente el riesgo de ser deportados, sin que hayan cometido un delito grave.

De Blasio manifestó que lo que se busca es mejorar la calidad de vida en esta ciudad y seguir siendo una de las ciudades más seguras, tal y como lo ha venido siendo desde los últimos 25 años.

El Alcalde expresó que comprende las preocupaciones por los últimos acontecimientos ocurridos en el tema de inmigración.

La ciudad de Nueva York, así como varias ciudades en los condados de Westchester, Long Island, entre otras, tiene como política pública no colaborar con las agencias de inmigración en el tema de los indocumentados que han sido arrestados.

La única excepción es que las personas arrestadas hayan sido condenadas por crímenes graves o que exista una orden judicial que exija su arresto.

Como Nueva York es considerada una ciudad santuario, la policía no escudriña el estatus migratorio de las personas cuando son arrestadas.

De Blasio aclaró que aquellos que han sido arrestados no los libra de que los agentes de migración puedan detenerlos y deportarlos si se convierten en prioridad para el ICE.

El Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York, enfatizó que no cumplirá con las órdenes administrativas de detención emitidas por las agencias de inmigración y los jueces federales, a menos que la persona arrestada haya cometido un delito grave.

La policía insistió que no cumplirá con las medidas federales como el programa de 287 (g), que hace que los agentes de policía locales actúen como agentes de inmigración.

“Nueva York es una ciudad santuario y siempre vamos a estar a favor de los inmigrantes”, finalizó De Blasio.