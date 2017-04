Dan último adiós en funeral privado a ex futbolista de la NFL Aarón Hernández

BRISTOL.- La familia de Aarón Hernández se reunió para celebrar un funeral privado en la O’Brien Funeral Home de esta ciudad y despedirse de la ex estrella de la National Football League (NFL). Posteriormente su cuerpo fue cremado.

De acuerdo con el informe, un juez ordenó que tres notas de suicidio que dejó el hoy fallecido sean devueltas a su familia.

La madre, el hermano y la prometida de Hernández estaban entre unos 50 dolientes que asistieron al servicio fúnebre en su ciudad natal, Bristol, en Connecticut.

El ex finalista de los New England Patriots, que cumplía una sentencia de cadena perpetua por un asesinato en 2013, se ahorcó en su celda del Souza-Baranowski Correctional Center in Shirley, Massachusetts, el 19 de abril pasado.

Solamente días antes había sido absuelto de cargos de asesinato por la muerte a tiros de dos hombres en Boston en 2012.

Antes del servicio funebre, un abogado de la prometida de Hernández, Shayanna Jenkins Hernández, pidió a un juez de Massachusetts que hiciera público las copias de tres notas que Hernández dejó junto a una Biblia antes de suicidarse. Dijo que la oficina del Fiscal del Distrito de Worcester, Joseph Early, se había negado a compartir el contenido de las notas hasta que la investigación sobre la muerte de Hernández fuera completa.

El juez dijo que la oficina de Early puede redactar información de las notas antes de producir copias para proteger la investigación en curso.

Entre los asistentes al funeral se encontraban los jugadores gemelos de la NFL Mike y Maurkice Pouncey, además del médico examinador, Michael Baden, a quien la familia de Hernández pidió realizar una autopsia independiente y al menos uno de los abogados defensores de Hernández.

A una residente del lugar, Maggie Amaya, no se le permitió la entrada al funeral porque no tenía invitación. Ella dijo que su sobrino era amigo de Hernández en la Bristol Central High School. La mujer y otras personas de Bristol dijeron que estaban decepcionados de que no hubiera un servicio funeral público.

La familia de Hernández en un comunicado pidió privacidad mientras lloraban a su ser querido y agradecieron a la gente por ofrecer sus condolencias.

Hernández estaba cumpliendo una sentencia de cadena perpetua por el asesinato del jugador de fútbol semi-profesional Odin Lloyd, quien estaba saliendo con la hermana de la prometida de Hernández.

Después de que el médico forense de Massachusetts dictaminó que la muerte era un suicidio, el cerebro de Hernández fue donado al Boston University Chronic Traumatic Encephalopathy Center, donde los científicos lo estudiarán por cualquier signo de repetidos traumatismos sufridos durante sus años jugando al fútbol.

El viernes pasado, un juez ordenó la preservación de evidencia clave en el suicidio de la prisión, concediendo una solicitud de la prometida de Hernández para que la familia pueda investigar las circunstancias de su muerte.