Dan primer paso para que Ciudad sea santuario

BRIDGEPORT – La Junta de la Ciudad aprobó una resolución que designó a Bridgeport como un santuario para los inmigrantes, afirmando que mantiene su posición de no colaborar con las autoridades federales en asuntos de inmigración, La aprobación pasa ahora un subcomité para su discusión.

De acuerdo con las organizaciones pro inmigrantes es un primer paso positivo pero no definitivo. Los defensores buscan que el alcalde Joseph Ganim se una a la lucha para nombrar a la ciudad más grande del Estado como un santuario.

Las organizaciones comunitarias consideran que Ganim aún no se ha pronunciado sobre el tema, ya que Trump firmó una orden ejecutiva para cortar los fondos federales para los municipios que se declaren ciudad santuario.

El concejal José Casco, quien está ayudando a encabezar el esfuerzo para que Bridgeport sea una ciudad santuario, manifestó que espera que más personas se sumen a la lucha y no bajar los brazos.

La resolución que aprobó la Junta de la Ciudad impide, entre otras cosas, que la policía y otros empleados de la Ciudad actúen como agentes de inmigración, detengan o arresten a las personas por delitos de inmigración, a menos que cometan un crimen.

Pese a que Ganim afirmó que los policías locales no son agentes federales, Casco quiere que la designación de la Ciudad Santuario lo garantice.

Diez miembros del consejo, incluido Casco y Kathryn Bukovsky, declararon que respaldan la designación de la ciudad santuario. Eso es la mitad del cuerpo legislativo del municipio.

Ganim, quien dirige las reuniones de la Junta, puede romper un empate o emitir un veto que requiere un voto mayoritario para revocarlo.

Según los defensores de los inmigrantes, no es fácil que el Alcalde y la Junta de la Ciudad digan que no a la designación de que Bridgeport sea un santuario debido a la fuerte lucha de los inmigrantes, sin embargo, la amenaza de Trump de cortar los fondos federales hace difícil que las autoridades tomen una decisión.

El lunes pasado, se llevó a cabo una manifestación, organizada por Make the Road CT y otros grupos, que comenzó afuera del Ayuntamiento antes de la reunión de la Junta. Los participantes eran de países como Pakistán, Brasil, México y Guatemala, entre otros.

Alberto Bernárdez, activista de la Service Employees International Union (SEIU), declaró que el trabajo de los inmigrantes es esencial para la economía pero “el presidente Trump sólo nos reconoce para poder intimidarnos”.