Cuomo perdona a hispano que se enfrenta a deportación por delitos de drogas

ALBANY.- El gobernador Andrew Cuomo perdonó el miércoles pasado a un ex trabajador hispano de Ground Zero que se enfrenta a la deportación por una condena penal de hace casi 30 años.

Carlos Cardona, quien fue condenado por un crimen no violento de drogas en 1990, ha estado detenido desde febrero, cuando las autoridades federales de inmigración lo llevaron de su casa de Queens, semanas después de que el presidente Donald Trump asumiera el cargo.

El perdón de Cuomo significa que la condena de Cardona es borrada, lo que podría eliminar la razón del gobierno federal para deportarlo.

Eso dependerá de la última decisión que tome el presidente Trump y el U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE).

Cardona, de 48 años, es un trabajador indocumentado de Colombia.

La orden de clemencia de Cuomo se produjo días después de que los distintos medios de comunicación informaran esta semana sobre su posible deportación.

“En los más de 30 años desde que Carlos Cardona ha vivido en este país, él ha construido una familia y se ha vuelto muy activo en la comunidad, incluso después del 11 de septiembre de 2001 cuando ayudó con los esfuerzos de recuperación de Ground Zero a expensas de su propia salud”, declaró Cuomo.

“Espero que esta acción no sólo reúna al señor Cardona con su esposa y su hija, sino que también envíe un mensaje sobre los valores de equidad e igualdad sobre los que se fundó el estado de Nueva York”, agregó el Gobernador.

Cardona era un trabajador de limpieza y recuperación de materiales peligrosos en Ground Zero después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Ahora sufre de problemas respiratorios agudos, depresión, ansiedad y Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).

Según el informe, el hispano tenía 21 años de edad cuando fue condenado en 1990 por intento de venta criminal de una sustancia controlada en Queens. Desde entonces no ha tenido problemas con la ley.

Cuomo indicó que en caso de que el inmigrante, quien llegó a los Estados Unidos en 1986, no reciba clemencia, casi con toda seguridad sería deportado a Colombia, donde no podría recibir una atención médica adecuada.

El indulto puede permitir a Cardona y a su abogado, Rajesh Barua, reabrir la Final Order of Removal porque los motivos para la deportación ya no son válidos, se dio a conocer.

El jueves pasado, el ICE emitió un comunicado que argumentaba que “Carlos Cardona, nativo y ciudadano de Colombia, que tiene dos condenas por delitos menores, fue arrestado por los oficiales de deportación del ICE’s Enforcement and Removal Operations (ERO) el 28 de febrero de 2017. Él está actualmente en custodia, en espera de su expulsión de los Estados Unidos, de acuerdo con su orden definitiva de deportación de mayo de 2000. Cardona se inscribió previamente en el ICE’s Intensive Supervision Appearance Program (ISAP), parte del Alternatives to Detention (ATD) de la agencia.

Cardona presentó recientemente una suspensión de la deportación ante ERO en Nueva York, que está pendiente de revisión.